Ping Identity fait évoluer au sein de sa plate-forme Ping Intelligent Identity™

janvier 2020 par Marc Jacob

Un Cloud « Do-it-yourself »

● Images Docker et orchestrations Kubernetes : Les solutions intégrées à la plate-forme Ping Intelligent Identity sont désormais disponibles comme des images Docker et orchestrations Kubernetes, ce qui permet aux clients de déployer rapidement de multiples solutions Ping sous la forme de ‘bundles’ pré-configurés. Le déploiement automatisé de ces solutions supporte les flux DevOps et le déploiement multi-cloud via la liste croissante de fournisseurs de cloud qui sont compatibles avec Docker et Kubernetes. Ces nouvelles options de déploiement génèrent des avantages extrêmement rapides pour les équipes informatiques en charge de la gestion des infrastructures, et peuvent améliorer la sécurité et la fiabilité tout en réduisant les risques et les coûts liés à des configurations incohérentes.

Cloud privé hébergé

● Un environnement cloud dédié : Dans le cadre de leur processus de transformation vers le cloud, certaines entreprises choisissent de sous-traiter la gestion de leur infrastructure de gestion des identités pour être plus efficaces et réduire les coûts. C’est ce qu’apporte PingCloud Private Tenant grâce à des outils d’authentification et d’annuaire extrêmement configurables, combinés avec des options de support personnalisé dans une solution de cloud privé hébergée et gérée par Ping Identity. PingCloud Private Tenant fournit des services de contrôle et de sécurité personnalisables au sein d’un cloud privé, notamment une isolation complète des données sensibles afin d’aider les entreprises internationales à rester en conformité avec les réglementations, aujourd’hui et dans l’avenir.

Identity-as-a-Service

● Personnalisation des services cloud : PingOne for Enterprise fournit une solution cloud ‘multi-tenant’ qui est simple et rapide à configurer et à gérer, et qui intègre désormais des options supplémentaires de ‘branding’ et de personnalisation pour améliorer encore l’expérience utilisateur.

● Une disponibilité étendue à l’Asie Pacifique : Face à une demande croissante pour PingOne for Customers, Ping a étendu son déploiement à son data center dans la région Asie-Pacifique pour améliorer les performances et répondre aux besoins de conformité des données dans ces pays.

Authentification sans mot de passe

● Sans de mot de passe avec FIDO : Ping Identity a élargi les cas d’usage pour les authentifications sans mot de passe avec le support supplémentaire du standard FIDO2. Le support de FIDO2 au sein de la plate-forme Ping Intelligent Identity permet de s’authentifier sans mot de passe avec Windows Hello, ce qui améliore l’expérience utilisateur et réduit les risques d’attaques ou de vol de mots de passe.