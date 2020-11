Ping Identity est nommé Leader dans le Magic Quadrant 2020 pour l’Access Management

novembre 2020 par Marc Jacob

Ping Identity annonce sa nomination en tant que Leader par Gartner, Inc. dans le Magic Quadrant 2020 pour l’Access Management pour la quatrième année consécutive. Le Magic Quadrant est conçu pour aider les entreprises à évaluer la vision et la capacité d’éxécution des éditeurs.

Cette distinction couronne une année d’innovation et de croissance pour Ping Identity, qui a notamment donné lieu à l’acquisition de Shocard, leader de l’identité personnelle, et au lancement de PingOne Services, package de services cloud pour aider les entreprises à mettre en place rapidement des expériences utilisateur fluides et sécurisées.

2020 a poussé les dirigeants d’entreprise à accélérer leurs projets de développement de nouveau canaux numériques pour leurs clients, employés et partenaires. Selon Gartner, “pour beaucoup d’organisations, la pandémie mondiale a raccourci la durée des décisions stratégiques, qui est passée de plusieurs années à quelques mois, voire quelques semaines.”[1] Pour relever ces défis, Ping Identity a équipé les entreprises des outils dont elles ont besoin non seulement pour acquérir et fidéliser leurs clients, mais aussi pour maintenir la productivité de leurs employés et leurs ressources en sécurité quel que soit le lieu de travail de leur personnel. En octobre dernier, Ping a annoncé le lancement de PingOne Services pour répondre à la migration vers le télétravail, qui voit un nombre croissant d’employés et de partenaires accéder à distance aux ressources, en dehors du réseau d’entreprise. Une détection et une prévention des menaces en temps réel, ainsi qu’un nouveau service cloud d’authentification multifacteur, permettent aux entreprises d’équilibrer sécurité et ergonomie pour les expériences digitales de leurs clients et employés.

Ping protège les entreprises qui utilisent des infrastructures cloud, sur site et hybrides, et sécurise plus de 2 milliards d’identités dans les environnements les plus complexes et les plus stratégiques. La plupart des entreprises mondiales ont besoin de la souplesse nécessaire pour accéder à leurs applications en toute sécurité dans une configuration hybride, tout en respectant des réglementations pour le stockage des données. Ping Identity fournit la souplesse et la sécurité requises pour ces grandes entreprises, ce qui explique qu’il compte parmi ses clients plus de 50% des organisations dans la liste Fortune 100.

Ping Identity conçoit ses nouveaux produits et services en tenant compte de l’expérience utilisateur. PingOne MFA, un des composants de la nouvelle suite PingOne Services, utilise des politiques d’authentification adaptatives, qui permettent aux organisations de ne demander une identification que lorsque cela est nécessaire. De plus, Ping est à l’avant garde de la sécurité des identités avec une nouvelle plate-forme qui donne aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données personnelles tout en réduisant les risques de fraude et en simplifiant leurs intéractions avec les entreprises. Ping développe également de nouvelles solutions d’identité qui se basent sur divers documents d’identité personnelle validés que les utilisateurs peuvent choisir de partager avec un fournisseur, un partenaire ou une ressource particulière. L’excellente expérience client qu’offre Ping Identity est aussi confirmé par son net promoter score de 65, une unité de mesure de fidélisation client largement reconnue, le score de 65 étant supérieur à celui d’autres fournisseurs sur le marché de la gestion des identités et des accès.

“Le monde a fondamentalement changé cette année et il n’a jamais été aussi important pour les organisations d’investir dans la gestion de leurs identités, dans Zero Trust et dans leurs projets de transformation digitale. Chez Ping, nous donnons la priorité à des expériences digitales fluides qui à la fois enchantent et sécurisent les utilisateurs,” a déclaré Andre Durand, fondateur et CEO de Ping Identity. “Concentrés exclusivement sur la gestion des accès pour les entreprises depuis notre création, nous sommes honorés que Gartner reconnaisse le succès de nos clients, de nos produits et de nos équipes pour la quatrième année consécutive."