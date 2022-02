Ping Identity annonce les partenaires de l’année 2021

février 2022 par Marc Jacob

Ping Identity a dévoilé les lauréats de son prix "Partenaires de l’année 2021", qui récompense les partenaires mondiaux qui s’engagent à travailler avec Ping Identity pour résoudre les défis commerciaux numériques. Les lauréats de 2021 ont particulièrement bien réussi à aider les plus grandes entreprises du monde à développer, gérer et soutenir des expériences digital-first qui sont essentielles pour garder les clients, les partenaires et les employés connectés en toute sécurité au milieu de la pandémie.

Les partenaires de l’année 2021 de Ping Identity sont les suivants :

Partenaire de l’année pour les alliances technologiques : Amazon Web Services (AWS)

Le Partenaire de l’année des alliances technologiques récompense le partenaire qui a fait preuve d’excellence en matière d’innovation et d’engagement à résoudre des défis commerciaux critiques grâce aux produits et solutions de Ping Identity. AWS, l’une des plateformes de cloud computing les plus complètes et les plus largement adoptées au monde, a fait preuve d’un engagement à stimuler l’engagement sur le terrain, à aligner les stratégies de mise sur le marché et à illustrer véritablement une solution de "mieux ensemble" pour les clients de Ping Identity.

Partenaire de livraison de l’année : ProofID

Décerné au partenaire de livraison qui a atteint les plus hauts rangs du programme Livraison approuvée de Ping Identity, ProofID, qui développe des solutions d’identité de classe mondiale, a fait preuve de compétences extraordinaires en combinant la technologie Ping Identity avec sa propre propriété intellectuelle et sa méthodologie. ProofID, qui apporte de la valeur ajoutée grâce à sa propre propriété intellectuelle et à son service géré, a remporté le titre de Partenaire de livraison de l’année pour la quatrième année consécutive, pour avoir résolu les défis complexes liés à l’identité, tout en offrant une expérience client exceptionnelle et un délai de rentabilité accéléré.

Étoile montante : GuidePoint Security

Nouvelle catégorie pour 2021, l’Étoile montante est décernée au partenaire qui fait preuve d’une croissance et d’un potentiel incroyables. Le gagnant du premier prix Étoile montante, GuidePoint Security, est l’un des partenariats de Ping Identity qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 500 % des opportunités de sourcing. Cette croissance a été alimentée par une collaboration accrue avec la direction des produits Ping pour mettre en œuvre une solution Zero Trust.

Partenaire de l’année en Amérique du Nord : Optiv

Le prix du partenaire de l’année récompense le partenaire de distribution d’Amérique du Nord qui incarne le mieux l’identité Ping. Optiv, le lauréat de 2021, a eu un impact positif sur l’activité de Ping Identity en développant la base de clients, en favorisant l’alignement, en s’engageant auprès des vendeurs sur le terrain et en apportant une forte contribution au pipeline de ventes de Ping Identity.

Partenaire international de l’année : Tata Consultancy Services (TCS)

Le prix du partenaire international de l’année récompense le partenaire qui incarne le mieux Ping Identity en Amérique du Nord, en EMEA et en APAC. TCS, une organisation de premier plan dans le domaine des services informatiques, du conseil et des solutions d’entreprise, avec des consultants dans 46 pays du monde entier, a travaillé avec Ping Identity pour développer une alliance véritablement mondiale. Ensemble, les deux partenaires ont pour objectif de fournir une gestion transparente et sécurisée de l’accès des clients à leur clientèle mondiale, favorisant ainsi la croissance et les transformations agiles. En outre, TCS formera plus de 300 consultants en sécurité avec les solutions Ping Identity pour renforcer le partenariat.

Partenaire de l’année de Global Systems Integrator (GSI) : KPMG

Le partenariat avec un GSI exige une intégration profonde des deux organisations, y compris les offres de marché, les messages et, en fin de compte, la création de valeur pour le client. Le prix du Partenaire GSI de l’année récompense le partenaire qui contribue à la mise en place de programmes avancés créateurs de valeur en se projetant 12 à 18 mois dans l’avenir afin de garantir que l’innovation des clients soit en avance sur le marché. KPMG, l’une des plus grandes sociétés de conseil au monde, a non seulement soutenu, mais aussi contribué à définir la stratégie de commercialisation de Ping Identity.