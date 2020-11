Ping Identity annonce l’acquisition de Symphonic Software

novembre 2020 par Marc Jacob

Ping Identity Holding Corp. annonce l’acquisition de Symphonic Software, spécialiste de l’autorisation dynamique pour protéger les accès aux API, aux données, aux applications et aux ressources via la gestion des identités. L’autorisation dynamique donne aux services informatiques une flexibilité inégalée pour contrôler les accès des utilisateurs, et permettre aux entreprises de mieux prévenir les fraudes, d’améliorer la cyber sécurité et de respecter les réglementations.

Au cours des deux dernières années, Ping Identity et Symphonic ont noué un partenariat réussi, en associant la plate-forme d’autorisation de Symphonic avec les solutions de protection des données personnelles et gestion du consentement de Ping. La solution conjointe Ping Identity-Symphonic permet aux entreprises de centraliser l’administration et l’autorisation d’accès aux ressources et aux données critiques pour tous les types d’utilisateurs, d’applications et de terminaux dans un langage facile à comprendre. La solution donne également aux entreprises la capacité de répondre aux exigences d’évolutivité et de performance dont elles ont besoin pour sécuriser l’accès accéder aux ressources et aux données critiques.

Au sein de la Ping Intelligent Identity Platform, les entreprises peuvent désormais couvrir des scénarios d’autorisation avancés qui vont au-delà des rôles et des droits d’accès traditionnels des utilisateurs. L’autorisation dynamique étend leur plate-forme de gestion des identités avec des politiques qui s’adaptent au contexte, au niveau de risque et au consentement, et elles peuvent ainsi délivrer plus rapidement des expériences plus sécurisées.

Des fonctionnalités intégrées dans la solution conjointe Ping Identity-Symphonic, telles que la délégation d’administration, les ‘workflows’ de déploiement et le test et l’analyse intégrés des politiques, procurent aux entreprises des avantages immédiats. En outre, en intégrant Symphonic dans la plateforme de Ping, les clients peuvent éviter de coûteuses intégrations personnalisées coûteuses en utilisant des services natifs qui sont au cœur des plates-formes de gestion des identités tels que les utilisateurs, les groupes, les droits, les consentements et les risques. Ping Identity propose un large éventail de méthodes de contrôle d’accès pour des API et des applications basées sur le web sans avoir besoin de code d’intégration spécifique.

