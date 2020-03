Ping Identity annonce deux nouvelles solutions d’authentification packagées

mars 2020 par Marc Jacob

Ping Identity annonce deux nouvelles solutions packagées permettant la mise en place de services d’authentification complets et centralisés couvrant l’ensemble des organisations. Ces nouvelles solutions intègrent dans un seul package le single sign-on (SSO), l’authentification multifacteur (MFA), le répertoire utilisateur ainsi que des services professionnels complémentaires de Ping Identity afin d’offrir la meilleure expérience d’accès à la fois aux employés et aux clients des entreprises.

En outre, les deux nouvelles solutions, Customer360 et Workforce360, sont conçues pour s’adapter à l’ensemble des besoins des organisations, notamment leur intégration dans des environnements informatiques hybrides et des configurations avancées, et sont disponibles avec une tarification simple et de nombreuses options de déploiement dans le cloud.

Customer360

Customer360, la nouvelle solution packagée d’authentification de Ping Identity pour les clients des entreprises, garantit des expériences client transparentes durant l’enregistrement la connexion et l’authentification multifacteur, et une gestion des profils en libre-service afin d’aider les organisations à attirer et à fidéliser leurs clients.

Une solution efficace de gestion des identités clients (CIAM) doit fournir un accès transparent aux entreprises digitales d’aujourd’hui, en améliorant les taux de conversion et la fidélité des consommateurs tout au long de leur parcours client. La solution Customer 360 fournit des expériences d’accès cohérentes et des options d’authentification sécurisées sans mot de passe pour accéder aux contenus et actifs digitaux d’une organisation, ce qui permet d’accroître l’engagement des utilisateurs et d’augmenter les ventes. Customer360 intègre également des fonctionnalités d’authentification multifacteur (MFA) qui peuvent être adaptées à diverses exigences de sécurité et préférences des consommateurs. Ces fonctionnalités comprennent des options standard d’envoi SMS ou d’email pour l’authentification, mais aussi la capacité de vérifier les identités des clients et d’approuver des transactions financières avec des moyens biométriques tels que la lecture d’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale à partir d’une appli mobile.

Workforce360

Workforce360, la nouvelle solution packagée d’authentification de Ping Identity pour les employés des entreprises, est conçue pour fournir aux collaborateurs des expériences d’accès cohérentes où qu’ils soient. Elle comprend une solution d’authentification centralisée intégrant le MFA et la gestion du répertoire, offrant aux grandes entreprises un socle efficace de gestion des identités leur permettant de devenir plus productives, plus sécurisées et plus agiles.

Workforce360 fournit une solution de gestion des identités capable de s’étendre dans divers environnements informatiques hybrides avec les meilleurs niveaux de vitesse, de capacité d’extension et de sécurité. Elle offre des intégrations rapides et prêtes à l’emploi, et la capacité de s’étendre facilement à des applications SaaS, traditionnelles, cloud, etc., pour des expériences d’accès transparentes, ce qui contribue à optimiser la sécurité et la productivité des employés.

Des solutions hautes performances pour le cloud de son choix

Les deux solutions Customer360 et Workforce360 utilisent les technologies cloud les plus récentes, dont des logiciels en mode SaaS, des fonctionnalités d’IaaS (Identity-as-a-Service) et des services professionnels complémentaires de Ping Identity pour construire une plate-forme complète de gestion des identités. Les deux solutions se distinguent sur le marché grâce à l’étendue de leur intégration, de leurs possibilités d’extension et de leurs options de configuration demandées par les entreprises, ainsi que par leur capacité à :

• Se déployer dans presque tous les environnements cloud.

• Authentifier les utilisateurs sur n’importe quelle application, n’importe quel répertoire et dans n’importe quelle situation.

• S’associer à des services professionnels complémentaires fournis par Ping Identity pour accélérer leur retour sur investissement.

• Offrir une tarification simple sans coûts cachés pour les fonctionnalités attendues