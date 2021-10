Ping Identity Rejoint le Marketplace Cortex XSOAR de Palo Alto Networks

octobre 2021 par Marc Jacob

La PingOne Cloud Platform fournit des services unifiés qui aident les entreprises à relever leurs défis en matière de gestion des identités, à la fois pour les collaborateurs et les clients. Au sein de cette plate-forme, PingOne for Customers permet aux organisations de simplifier la vie de leurs clients avec le ‘single sign on’ (SSO), l’authentification multifacteur et d’autres services qui délivrent des expériences client plus fluides et plus sécurisées. PingOne for Workforce connecte les employés, les fournisseurs ou les partenaires aux ressources dont ils ont besoin.