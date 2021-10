Ping Identity Enrichit sa Plateforme Cloud PingOne

octobre 2021 par Marc Jacob

Ping Identity continue d’enrichir sa PingOne Cloud Platform avec des nouvelles fonctions de détection de la fraude en ligne et de sécurité intelligente des API qui renforcent la sécurité des entreprises dans le cloud tout en améliorant l’expérience client. La plate-forme complète de services de sécurité de bout en bout de Ping Identity permet désormais aux entreprises de profiter de technologies convergentes pour la détection de la fraude en ligne, la vérification d’identité et l’authentification, tout ceci à partir d’un seul fournisseur de solutions de gestion des identités dans le cloud.

PingOne Fraud (anciennement SecuredTouch) fournit des fonctions de détection de la fraude en ligne session par session, qui identifient des comportements malveillants à la fois manuels et automatiques, sans avoir accès à des Informations Personnellement Identifiables (PII). PingOne Fraud combine de la biométrie comportementale en temps réel, une analyse de la navigation web, l’identification du terminal et des signaux réseau pour détecter des stratégies sophistiquées de fraude qui contournent les outils de détection traditionnels, et explique visuellement aux équipes de sécurité où et comment leur entreprise est attaquée.

PingOne Fraud effectue une analyse en temps réel session par session pour distinguer clairement les clients légitimes des cyber criminels, et protège contre des attaques telles que les bots, la prise de contrôle de comptes client et la création de comptes frauduleux. Il améliore également l’expérience utilisateur en réduisant l’utilisation de mesures intrusives contre la fraude telles que CAPTCHA, en agissant en arrière plan pour protéger les organisations sans interrompre les sessions client.

Sécurité intelligente des API dans le cloud

Ping Identity renforce également son offre de sécurité des API via des fonctions intelligentes de visibilité, de détection d’anomalies et de bloquage des API au sein de la PingOne Cloud Platform. PingOne API Intelligence est un service de sécurité des API dans le cloud alimenté par l’intelligence artificielle qui fournit une vue unifiée de l’activité des API sur tous les clouds, les passerelles et les data centers avec un contrôle et un reporting centralisé. La solution apprend des comportements du trafic pour détecter et bloquer automatiquement des menaces pour améliorer la posture de sécurité dans le cloud d’une entreprise.