Ping Identity Annonce sa Certification FAPI-CIBA

juin 2021 par Marc Jacob

Ping Identity annonce sa certification à la norme FAPI-CIBA (Financial-grade API Client Initiated Back-Channel Authentication), qui confirme et renforce son adhésion aux standards ouverts. Cette certification permet aux entreprises d’améliorer l’expérience utilisateur durant l’authentification et l’autorisation de transactions financières.

FAPI-CIBA est un standard de sécurité et d’interopérabilité introduit par la OpenID Foundation pour les secteurs de la finance, de l’assurance, de la santé et autres qui exigent une meilleure sécurité des API lors de leurs transactions avec leurs clients. Ping Identity est l’un des cinq fournisseurs de solutions de sécurité des identités – et le seul ciblant les grandes entreprises – à obtenir cette nouvelle certification Open Banking.

FAPI-CIBA est un flux d’authentification qui améliore l’expérience utilisateur en fluidifiant la façon dont les utilisateurs donnent leur consentement digital lorsqu’ils réalisent une transaction avec une entreprise. Il découple l’interaction entre les terminaux utilisés par les clients pour s’authentifier eux mêmes et le terminal qui demande l’accès.

Par exemple, lorsqu’un client effectue un achat en ligne auprès d’un site marchand, il reçoit immédiatement une notification en ‘push’ envoyée par l’application mobile native de l’institution financière, ce qui lui évite diverses redirections via des navigateurs web.

Grâce à cette nouvelle certification FAPI-CIBA, les entreprises peuvent utiliser la suite de produits de Ping Identity pour découpler l’authentification des utilisateurs des approbations de paiement, avec l’assurance que cette procédure est rigoureusement conforme aux exigences du standard FAPI.

Au delà de l’amélioration de l’expérience utilisateur, les entreprises peuvent exploiter et anticiper l’évolution des standards Open Banking. Elles peuvent également respecter plus facilement les nouveaux standards techniques au fur et à mesure de leur introduction.