Pineappli rejoint la famille LuxTrust

mars 2023 par Marc Jacob

Une complémentarité d’offres sur le marché

LuxTrust et Pineappli disposent d’une véritable expertise en matière de services de confiance et de dématérialisation des processus. Les deux sociétés accompagnent les entreprises sur tous les aspects techniques, légaux et règlementaires.

LuxTrust propose une des plus larges gammes de services de confiance qui inclut notamment les signatures et cachets électroniques conformes au règlement eIDAS, la validation de ces derniers, l’horodatage, la création d’identités numériques et l’authentification forte. Quant à Pineappli, la start-up propose une solution brevetée qui offre notamment plusieurs services de confiance, dont les coffres forts électroniques, l’archivage probant et certifié NF461 et les transferts sécurisés de documents.

Les deux offres se complètent réciproquement, ce qui représente une combinaison gagnante pour les entreprises. Dorénavant, tous les services de confiance liés à la dématérialisation seront disponibles dans une seule intégration, ce qui aidera les entreprises à mieux gérer leur implémentation et utilisation.

Les deux sociétés consolident leur développement et positionnement au niveau européen

En septembre dernier, LuxTrust a consolidé son implantation en Europe avec des nouveaux bureaux à Monaco. L’évènement marquait la troisième implantation à l’internationale pour le groupe luxembourgeois.

La collaboration avec Pineappli, start-up fondée à Monaco opérant à la fois sur les marchés français et monégasques, va ainsi permettre à LuxTrust de confirmer son implantation dans la principauté, mais également en Europe.

Au-delà d’un portefeuille de services complémentaires, les deux sociétés partagent une vision et une culture commune, construites autour de la confidentialité, de la sécurité et de la conformité aux règlements européens. Les deux entreprises garantissent le plus haut niveau de conformité et de sécurité sur le marché pour leurs solutions digitales en s’appuyant sur leurs certifications et leur qualification de Prestataire de Services de Confiance Qualifié.