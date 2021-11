Pilotez votre transformation digitale en mobilité, avec la technologie DECT

novembre 2021 par Julien Bertheuil, Directeur Général EMEA, Spectralink Corporation

« Les technologies de mobilité des entreprises se transforment pour assurer, dans un premier temps, la sécurité de bout en bout, tout en donnant plus de flexibilité aux travailleurs ; puis pour les DSI, une aisance dans la gestion et la visibilité sur leurs systèmes de communications. »

Les entreprises s’emparent de la transformation numérique pour être plus efficaces, connectées et productives. Elles souhaitent également mettre à l’épreuve du temps leurs technologies de communication, en s’assurant que la modernité et la flexibilité qu’elles mettent en œuvre aujourd’hui, continuent de répondre aux exigences, en constante évolution, de demain.

Ces dix dernières années, l’adoption croissante de produits de communication unifiée dans le cloud et à la demande (UC/UCaaS), pour mieux gérer la communication et la collaboration n’est qu’un exemple de cette tendance. Les entreprises opèrent une transition de la technologie DECT numérique, ou TDM, vers la technologie DECT-IP dans le cloud, afin d’offrir plus de flexibilité à leurs employés. Le cloud joue également un rôle crucial, avec une architecture modulable, rapide à déployer dans une application virtuelle, et moins dépendante d’un matériel informatique exclusif. Ce qui permet, par conséquent, à l’entreprise d’être plus rapide, plus agile et prête à affronter le futur.

Malgré tout, il n’est pas suffisant de fournir aux équipes des applications sur le cloud ; Il est essentiel de pouvoir travailler de n’importe où, d’avoir une extrême flexibilité et une liberté de mouvement, sur de grands sites très étendus, tels que les entrepôts, les usines, les hôpitaux et les sites industriels. La technologie DECT permet aux travailleurs de première ligne, de secteurs clés comme la fabrication, la vente au détail, la restauration et la santé, de remplir leurs fonctions où qu’ils se trouvent, sur site, sans sacrifier la qualité de leurs communications. Contrairement aux travailleurs dans un bureau ou aux télétravailleurs, qui ont simplement besoin d’accéder à un serveur et à un ordinateur portable pour être productifs, les communications vocales crystallines via la technologie DECT, sont un allié essentiel pour leurs activités quotidiennes et leur sécurité.

Les entreprises ont adopté des systèmes qui ne bloquent plus les travailleurs à des points de terminaison IP spécifiques et qui encouragent une plus grande productivité ; en outre, l’interopérabilité se démarque comme étant l’une des principales exigences pour des solutions de communications d’entreprise durables. Aucune entreprise ne se débarrasse de toute son infrastructure existante pour repartir de zéro. Cependant, elles adoptent volontiers, des systèmes modulables qui fonctionnent sans faille, les uns avec les autres, et pouvant contribuer à une transformation numérique progressive. Une suite complète d’intégrations avec la technologie de communications unifiées à la demande (UCaaS) sur le cloud constitue une étape clé dans la quête de cette transformation.

Les constructeurs innovants de solutions de mobilité d’entreprise, ont déjà amorcé la transition de solutions hébergées sur site vers une solution virtuelle sécurisée, dans le cloud, en incluant la technologie DECT avec leur service UC. Cette évolution accompagne le nouveau processus de décision pour les utilisateurs finaux, tout en pérennisant leurs actifs DECT et la mobilité au sein de leur réseau.

Ce nouvel environnement métamorphose de nombreuses pratiques autour du déploiement, paramétrage, de l’administration et l’évolutivité, des niveaux de sécurité, de service accrus devenant plus critiques et le soutien les équipes IT avec des informations intelligentes en temps réelle. Telles sont les clefs de ce modèle : DECT-As-A-Service

D’autre part, la capacité à gérer de manière flexible les ressources, est un autre élément clef pour garantir le succès de toute nouvelle solution de mobilité. Les entreprises doivent créer un réseau virtuel unifié, avec un point de contrôle commun. Il peut être adapté dynamiquement avec une évolutivité instantanée des utilisateurs et des licences, une capacité d’appels élevée, une haute disponibilité, ainsi qu’une flexibilité dans le choix de la plate-forme matérielle.

En pratique, dans de larges environnements distribués, vous retrouverez typiquement plusieurs serveurs IP- DECT, des centaines de bornes IP, des milliers d’utilisateurs et terminaux avec de multiples sessions ouvertes simultanément. Une gestion centralisée des mises à jour, des configurations et des sauvegardes, contribuera à prévenir les temps d’arrêt pouvant avoir un impact majeur sur les activités, la productivité et les coûts de l’entreprise. De plus, un contrôle centralisé du data center, est une exigence clef pour les entreprises gérant des informations sensibles de leurs clients, comme des dossiers médicaux ou des informations bancaires, de paiement.

La DSI a besoin d’identifier des solutions qui l’aident à adopter une vision globale des systèmes DECT, en surveillant a tous les niveaux, les serveurs, l’état des bornes, ainsi que le volume et la distribution des appels. Ces solutions doivent également offrir un paramétrage centralisé, une analyse détaillée des performances des systèmes, des tâches automatisées et programmées, ainsi que des alertes pro-actives lorsque l’infrastructure nécessite une intervention.

Une gestion centralisée est ainsi un catalyseur clef en matière d’économies, d’efficacité et de productivité. Un simple tableau de bord sur le cloud peut aider à visualiser l’état opérationnel des serveurs sur plusieurs sites, préservant la qualité des appels et surveillant les données sur le volume des appels, afin de s’assurer que le réseau supporte la charge nécessaire pour des communications optimales, tout en évitant une sous-utilisation des serveurs DECT. Evidemment, une vue d’ensemble synthétique de l’utilisation et des volumes peut contribuer à transformer les données, en indications exploitables. Cela optimise ainsi les processus et améliore l’efficacité. Avec une présentation synthétique de la totalité des outils de communications, les données permettent d’appuyer la prise de décisions, plus rapidement et de manière plus fiable.

Le marché appelle de toute urgence, à une accélération de la transformation numérique pour lutter contre l’obsolescence des systèmes de communications des entreprises et assurer l’avenir. L’expérience montre que ces derniers doivent être basés sur une interopérabilité, une flexibilité des périphériques et de l’infrastructure, ainsi que sur des outils d’intelligence augmentée. Quel que soit votre segment : la santé, le commerce de détail, la production ou l’hôtellerie/restauration - il serait judicieux de profiter de l’expérience d’un partenaire, capable de fournir les solutions qui vous aideront à transformer votre infrastructure de mobilité, en une architecture rationalisée, qui contribue à faciliter les décisions d’entreprise.