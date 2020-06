Pierre-Olivier Gisserot nommé Directeur Administratif et Financier d’Adista

juin 2020 par Marc Jacob

Adista annonce l’arrivée de Pierre-Olivier Gisserot au poste de Directeur Administratif et Financier. L’entreprise continue de muscler son dispositif de management pour maintenir une croissance profitable et soutenue.

Les ambitions d’Adista ne connaissent pas la crise. Président de l’entreprise depuis moins de deux ans, Patrice Bélie renforce son comité exécutif avec la nomination de Pierre-Olivier Gisserot au poste de Directeur Administratif et Financier. Après l’arrivée de Pierre Pfister au poste de Directeur Général aux Opérations en septembre 2019, le recrutement de Pierre-Olivier Gisserot s’inscrit dans la volonté d’associer dans l’équipe de direction des managers associés à la croissance historique de l’entreprise avec des cadres issus d’entreprises plus grandes et structurées. Cette association de talents permet d’assurer la continuité des valeurs de l’entreprise et d’amener l’entreprise plus haut encore dans sa trajectoire, avec une croissance profitable et soutenue.

Pierre-Olivier Gisserot a occupé dernièrement le poste de Directeur Administratif et Financier chez Prodways Group. Il a occupé précédemment les postes de Directeur Administratif et Financier pour Alstom Power Services SA, de Vice-Président Finance pour Alstom Transport et de Directeur Administratif et Financier pour BIC.

Au cours de sa carrière, Pierre-Olivier Gisserot a été amené à travailler pour des entreprises issues de l’industrie, de l’innovation et des technologies, toutes leaders dans leur secteur. Formé à l’ESCP Europe (MBA Finance), il a également exercé au début de sa carrière en tant qu’auditeur pour Arthur Andersen.

Pierre-Olivier Gisserot a pris ses fonctions le 2 juin, au siège de l’entreprise à Maxéville (54), sous la responsabilité directe de Patrice Bélie.