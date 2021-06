Pierre Munoz nommé Channel Manager chez GATEWATCHER

juin 2021 par Marc Jacob

Cette arrivée traduit la volonté de GATEWATCHER de continuer à structurer et accompagner un réseau de partenaires technologiques mais aussi d’intégrateurs & MSSPs. « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Pierre qui aura pour mission de renforcer les relations partenaires en France mais aussi de recruter de nouveaux acteurs pour le développement de GATEWATCHER à l’étranger, notamment en Europe du Nord et en Asie. Il aura en charge de continuer à développer notre modèle de vente 100% indirecte. », précise Jacques de La Rivière, CEO de GATEWATCHER.

Titulaire d’un Bachelor à l’Ecole supérieure de Gestion Commerce et Finance (IFTE SUD) et d’un BTS en négociation et relation client, Pierre Munoz a acquis une solide expérience dans la distribution spécialisée en cybersécurité, en accompagnant pendant plus de 8 ans des éditeurs étrangers dans leur implantation sur le marché français.