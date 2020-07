Phoneside by Makagency : le premier support de smartphone Made in France et éco-friendly qui s’adapte directement à l’ordinateur

juillet 2020 par Marc Jacob

Dans tous les cas, qu’il s’agisse de travailler à domicile ou au bureau, l’environnement professionnel a été réadapté en profondeur. L’objectif est de mettre en place des postes de travail plus ergonomiques et plus pratiques pour améliorer le confort ainsi que la productivité des collaborateurs. Cela passe notamment par fournir une solution adaptée pour ranger un accessoire devenu indispensable au quotidien : le smartphone. Posé sur le bureau, il encombre, gêne et distrait. Il peut aussi plus facilement tomber suite à un geste maladroit. Et il est impossible de suivre une visioconférence tout en travaillant !

D’où l’innovation apportée par Phoneside, un support de smartphone Made in France.

Conçu dans un atelier en région parisienne, Phoneside est éco-responsable puisqu’il est fabriqué à base de matériaux 100% biodégradables. Il peut aussi être personnalisé au logo des entreprises.

Cette innovation, récompensée au concours Lépine International Paris 2019, connait un vif succès auprès des entreprises et des particuliers. À tel point que la jeune pousse a décidé de dépasser le stade de l’impression 3D pour industrialiser son produit.

Elle lance donc une campagne de financement sur Kickstarter, ayant atteint presque 50% de son objectif en près de 24h.

Phoneside : la petite invention qui change le quotidien des télétravailleurs & des salariés

Et s’il devenait enfin simple de travailler à l’ordinateur tout en ayant son smartphone sous les yeux ? Phoneside est le genre d’invention qui vous fait dire : "Mais pourquoi est-ce que ça n’existait pas avant ?" Le concept est simple : un support qui s’accroche à l’écran d’ordinateur pour pouvoir y déposer un smartphone.

Il devient enfin très facile de garder son smartphone à portée de vue, de partager sa connexion, de le recharger sans être gêné, d’utiliser ses applications préférées, de participer à une visioconférence... Mehdi Maizate, le fondateur de Makagency (la société éditrice de Phoneside), souligne :

Une démarche éco-responsable et citoyenne

Phoneside, c’est aussi un état d’esprit !

Animée par de fortes valeurs sociales et environnementales, toute l’équipe a à coeur de proposer des produits qui lui ressemblent.

C’est pour cela que Phoneside est :

Made in France

Tous les produits sont imaginés et imprimés en 3D à Aulnay-sous-Bois, dans la région parisienne.

Makagency, la société éditrice de Phoneside, est d’ailleurs membre de la French Tech & la French Fab, deux entités nées d’une politique publique innovante destinée à mettre sur le devant de la scène nationale et internationale le collectif des startups Françaises. Ce collectif est porté par le Ministère de l’Économie.

Eco-responsable

Tous les modèles Phoneside sont fabriqués à partir de matériaux recyclés 100% biodégradables. Ils sont ensuite assemblés en ESAT par des travailleurs en situation de handicap. Un outil personnalisable pour les entreprises

Savez-vous que... :

• 37,4 millions de consommateurs sont quotidiennement connectés à leur smartphone, soit plus de la moitié des Français (médiamétrie juin 2017) ;

• 96 % des Français aiment recevoir un cadeau ou des goodies de publicité (* Étude 2FPCO) ;

• 81% utilisent les objets publicitaires reçus (* Étude 2FPCO) ;

• 81 % se souviennent de la marque associée à un objet publicitaire (* Étude 2FPCO) ; • 87 % préfèrent des objets écologiques (* Étude 2FPCO) ; • 1 Français sur 2 déclare privilégier les produits français. Phoneside s’impose donc comme un outil marketing très attractif et original, qui peut être personnalisé à l’image de l’entreprise (texte & logo). Mehdi confirme : « Nous représentons une alternative positive aux mugs et aux stylos généralement importés de Chine. Phoneside est un objet à la fois utile et riche de sens, fédérateur et positif, qui affiche les valeurs de l’entreprise. » Plusieurs sociétés ont déjà été séduites : Novotel, Groupe Engie, Facebook, La Sorbonne... Phoneside est également accompagné par Les Déterminés.

Une campagne de financement sur Kickstarter https://www.youtube.com/watch?v=74n... Face à la demande des entreprises et des particuliers, surtout depuis la pandémie de Covid-19, Phoneside doit désormais augmenter sa capacité de production. Il est temps de passer de l’impression 3D à l’industrialisation !

La start-up lance donc une campagne de financement participatif sur Kickstarter, une plateforme reconnue à l’international dans le secteur de la #Tech (ex : elle a permis de créer le projet de casque de réalité virtuelle Oculus).

Pour soutenir la campagne, c’est par ici : https://www.kickstarter.com/project... Portrait de Mehdi Maizate, fondateur

Mehdi Maizate a toujours été passionné par l’informatique. Autodidacte, il crée son premier site internet à 14 ans puis s’oriente vers des études pour devenir développeur web.

Il crée en 2018 l’entreprise Makagency, une agence d’innovation numérique spécialisée dans le développement d’applications web et mobile et la fabrication numérique. Makagency conçoit et produit également ses propres produits et notamment le Phoneside, un support de smartphone. L’idée du Phoneside est née quand Mehdi a commencé à exercer le métier de développeur web.

Aussitôt testé, aussitôt adopté ! Le Phoneside, qui facilite grandement le quotidien professionnel de Mehdi, est très vite remarqué par son entourage. Le bouche à oreille aidant, de plus en plus de personnes lui demandent un Phoneside. Mehdi décide alors de commercialiser ce produit novateur. Après avoir bouclé la campagne de financement de l’industrialisation du Phoneside, Makagency ambitionne de lancer de nouveaux projets liés à l’ergonomie du travail.