Phison vend ses parts dans Kingston Solutions, Inc

juillet 2020 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, une filiale de Kingston Technology Company, Inc annonce que Phison va vendre ses parts dans Kingston Solutions, Inc. (KSI), une entreprise commune avec Kingston Technology Corporation, à Kingston. La transaction permettra à Kingston de devenir l’actionnaire majoritaire de KSI. Phison continuera à se concentrer sur la technologie et la recherche-développement, et à fournir à Kingston le meilleur support et service de sa catégorie.

En 2010, Phison et Kingston ont créé KSI en tant que coentreprise pour accélérer l’adoption des solutions eMMC (Embedded Multi-Media Card) en facilitant l’effort de conception et en accélérant le cycle de conception des produits. Cela a permis aux deux entreprises de mettre leurs produits sur le marché plus rapidement. KSI a tiré parti de l’expertise de Phison dans la technologie des contrôleurs et de la compétence opérationnelle de Kingston dans les solutions de mémoire pour devenir rapidement un leader du marché dans le secteur de l’embarqué.

La transaction en capital s’est élevée NT$1,781,640,000.

Kingston Digital Europe Co LLP est une filiale de Kingston Technology Company, Inc., le plus grand fabricant indépendant de produits de mémoire au monde. Kingston conçoit, fabrique et distribue des produits de mémoire pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs, imprimantes ainsi que des produits de mémoire Flash pour ordinateurs, appareils photo numériques et périphériques mobiles. Grâce à son réseau mondial de filiales et de sociétés affiliées, Kingston possède des installations en Californie, Taiwan, Chine et des représentants commerciaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Russie, en Turquie, en Ukraine, en Australie, en Inde, à Taiwan, en Chine et en Amérique latine. Pour plus d’informations, appelez le +44 (0) 1932 738888 ou visitez www.kingston.com

Kingston et le logo Kingston sont des marques déposées de Kingston Technology Corporation. IronKey est une marque déposée de Kingston Digital, Inc. Tous droits réservés. Toutes les appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Phison Electronics Corp. (TPEX:8299) est un leader mondial dans le domaine des circuits intégrés de contrôleurs NAND Flash et des solutions de stockage. Nous fournissons une variété de services allant de la conception de contrôleurs, de l’intégration de systèmes, de l’octroi de licences IP à des solutions clés en main complètes, couvrant des applications à travers des interfaces SSD (PCIe/SATA/PATA), eMMC, UFS, SD et USB, s’adressant aux marchés grand public, industriel et des entreprises. En tant que membre actif d’associations industrielles, Phison siège au conseil d’administration de la SDA, de l’ONFI, de l’UFSA et contribue aux travaux du JEDEC, du PCI-SIG, du MIPI, du NVMe et de l’IEEE-SA.