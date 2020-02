Phishing : les cybercriminels font leur shopping

février 2020 par Kaspersky

La fin d’année aura été une période fructueuse pour les cybercriminels, s’attaquant aux utilisateurs en quête de bonnes affaires. Le Black Friday, le Cyber Monday, les achats de Noël ou encore le Nouvel An lunaire ont entraîné non seulement une croissance des ventes mais aussi des activités malveillantes. Les chercheurs de Kaspersky ont détecté une augmentation de 9,5 % du phishing financier au cours du seul 4ème trimestre de 2019, également marqué par une multiplication et une diversification des spams et des escroqueries. Après les fêtes, l’analyse du paysage des menaces pendant cette période permet de mieux cerner l’évolution des activités frauduleuses. En 2019, la part du phishing financier a continué de progresser, dépassant la moitié (52,61 %) de l’ensemble des tentatives d’hameçonnage du trimestre.