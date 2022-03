Phishing, déjouer les fraudes et les arnaques en ligne en ce 1er avril ?

mars 2022 par Proofpoint

Le phishing (hameçonnage en ligne) est aujourd’hui encore un fléau pour les entreprises et les consommateurs : les installation des logiciels malveillants par courrier, le remplissage des formulaires frauduleux par sms ou en répondant à un agent par téléphone, les tentatives de prélèvement des coordonnées et ses références bancaires sont légion.

Dans ce contexte, à l’approche du 1er avril, Richard da Silva, Responsable région Europe du Sud au sein de Feedzai, pourra s’exprimer sur les enjeux de la fraude au phishing. Il pourra ainsi vous apporter un éclairage sur les points suivants :

• Décryptage du comportement des arnaqueurs : Quels sont leurs profils ? Qui visent-ils ? Comment opèrent-ils pour se jouer des consommateurs ?

• Vigilance des activités en ligne : paiement des factures en ligne, les achats, la connexion sociale, la consommation des médias, banque en ligne etc.. Quels sont les bons gestes à avoir sur internet ?

• Les challenges d’éducation à la fraude : quelles sont les solutions à mettre en place par les banques et institutions financières pour rendre la sensibilisation plus efficace ?

• Les bénéfices de la biométrie comportementale : comment utiliser l’intelligence artificielle pour limiter les risques et comprendre les signaux subtils qui montrent des signes de détresse ou de comportement étrange ?