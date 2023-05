Philippe Latombe : la souveraineté impérative pour maitriser les données pétrole du 21ème siècle

février 2023 par Marc Jacob

Selon Philippe Latombe, on a besoin de souveraineté sur les données car la donnée c’est le pétrole de demain s’est-il exclamé en préambule de son intervention. La donnée permet de créer de la valeur et enfin pour préparer l’avenir. En fait la donnée c’est déjà le pétrole d’aujourd’hui même si on ne connaît pas encore ce qu’elle sera demain… par contre on est sûr qu’il y aura un volume important l’avènement des IOT qui va les accroître de façon exponentielle. En France, on a un cadre de « raffinage » pour exploiter et traiter les données entre autres grâce à la Sécurité Sociale qui centralise les données de santé. Dans le domaine de la santé on a collecté des données sur des décennies qui permettent d’avoir du recul pour faire de la R&D.

Il faut aussi préparer l’avenir avec l’IA ou encore ChatGPT qui arrivent à grands pas. Les grands groupes voient dans ces nouvelles technologies un moyen de rétablir leur marge. Sans compter le Metaverse qui devrait encore révolutionner le web. Aujourd’hui, les chercheurs souvent européens dont beaucoup de français dans ces domaines vont plutôt vers les États-Unis au lieu de rester en Europe.

Aux États-Unis, on a une culture des innovations, en face la Chine a une stratégie similaire en ce domaine. En Europe, on a une stratégie trop ouverte. Aux États-Unis il y a une politique très protectionniste de même en Chine. De plus en Europe on a toujours bridé les grandes entreprises alors qu’aux États-Unis on a favorisé la naissance de grands groupes.

Comment retrouver une certaine souveraineté ? On a déjà le RGPD, mais il faut aussi une force de frappe au niveau européen. Le RGPD pose déjà des questions aux américains, ils ont tenté de répondre à cette réglementation. En Europe on est en train de faire l’IA Act. On a aussi créé SecNum Cloud. Elle avait mis en place une clause d’immunité qui aujourd’hui est remis en cause par l’Allemagne pour des raisons économiques. Il regrette qu’il n’y ait pas de réciprocité dans les législations entre les États-Unis et l’Europe.

Par ailleurs, l’Europe prend un retard extrêmement important sur les américains qui investissent des milliards de dollars que l’Europe ne peut pas mettre sur la table. Philippe Latombe propose de copier les américains en créant un Small business Act Européen. Il faut qu’il y ait un ruissellement vers les régions. On va avoir besoin de création de valeur sur notre territoire, il faut construire des data centers pour assurer notre souveraineté.

En France il y a une prise de conscience de la nécessité de la souveraineté numérique, d’ailleurs on a créé un Ministère de la Souveraineté Numérique. Par contre, il est indispensable de passer des mots aux actes. Il regrette que le HDS qui héberge les données de santé soit sous Azur... il faut que les entreprises françaises épaulées par les services l’Etat créent un data hub des données de santé.

Pour lui la France a besoin d’une administration transverse qui travaillerait de façon indépendante sur la stratégie numérique de la France a-t-il conclu.