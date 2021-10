Philippe Dewost, un nouveau Directeur Général pour l’EPITA

octobre 2021 par Marc Jacob

Philippe Dewost a choisi de mettre son expérience de plus de 25 ans dans les technologies numériques au service d’une Grande École d’Ingénieurs en informatique et en développement logiciel. Il apporte son expertise des écosystèmes internet et mobile, du management de startups, et du financement de la « Tech », au service de l’EPITA.

Co-fondateur de Wanadoo, il a exercé des rôles de direction dans 3 startups : il était notamment CEO d’imSense à Cambridge, qu’il a revendue à Apple en 2010. Philippe Dewost a ensuite rejoint la sphère publique et piloté le volet numérique (plus de 4 milliards d’euros) du Programme d’Investissements d’Avenir à la Caisse des Dépôts. Il est également l’auteur du rapport qui a inspiré la « French Tech » en 2013. Il a ensuite déployé « Leonard », le programme d’innovation, de transformation et de prospective du Groupe VINCI. Philippe Dewost mise aussi sur son expérience de conférencier international sur les sujets de Tech, d’Intelligence Artificielle, de blockchain, de souveraineté numérique, de new space et d’énergie, pour soutenir et amplifier la croissance de l’EPITA en tant que Directeur Général (CEO).

Normalien, titulaire d’un MBA du Collège des Ingénieurs et Ingénieur du Corps des Mines, Philippe Dewost est Officier de Réserve de la Marine Nationale.

Philippe Dewost déclare : « Je rejoins l’EPITA en tant que Directeur Général avec un immense enthousiasme, après en avoir croisé de nombreux diplômés dans mes fonctions précédentes. Cette école forme des ingénieurs au talent technologique légendaire, immédiatement opérationnels, s’appuyant sur des compétences scientifiques robustes. Ce résultat est le fruit de l’investissement sans relâche de mon prédécesseur Joël Courtois, qui durant 25 ans a développé l’EPITA et en a fait une des Grandes Écoles d’Ingénieurs les plus réputées en sciences informatiques et en développement logiciel. Je prends la mesure et la responsabilité de son avenir, de tous ses collaborateurs, de ses parties prenantes externes, mais par-dessus tout de chacun des étudiants qui, en choisissant l’EPITA pour ses études supérieures, nous confie un part déterminante de sa vie professionnelle future ».

Joël Courtois, qui a porté le développement d’EPITA depuis 1996 pour en faire une école d’ingénieurs du numérique de premier plan et assurer son rayonnement international, prend le poste de conseiller du directeur général pour le temps de la transition. Son rôle va être d’implanter l’EPITA sur le cyber Campus de la Défense et de poursuivre le travail qu’il a commencé pour faire de l’EPITA une des plus hautes références en matière de Cybersécurité.

Philippe Dewost est secondé par Claire Lecocq, Directrice Générale Adjointe de l’EPITA et Directrice de l’EPITA Paris.