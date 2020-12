Philippe-Alexandre MARTIN rejoint USERCUBE au poste de Responsable Adjoint de la R&D

décembre 2020 par Marc Jacob

USERCUBE, éditeur de solutions d’administration et de gouvernance des identités (IGA), étoffe son équipe de Recherche et Développement en recrutant Philippe-Alexandre MARTIN en qualité de Responsable adjoint de la R&D.

Rattaché à Nicolas MOYERE, Associé et Directeur technique de USERCUBE, Philippe-Alexandre MARTIN va jouer un rôle stratégique pour accompagner USERCUBE dans l’évolution de son offre IAM-IAG SaaS en contribuant à faire évoluer ses fonctionnalités et en travaillant sur les nouvelles orientations à venir. Il jouera également un rôle d’encadrement en pilotant une partie de l’équipe technique et R&D de l’éditeur. Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de Linkkit et dernièrement Praxedo où il a occupé de nombreuses fonctions ces quinze dernières années, dont celle de Directeur de l’équipe Ingénierie au sein de laquelle il manageait une équipe de trente développeurs.

Philippe-Alexandre MARTIN, 41 ans, est ingénieur diplômé de l’INSA