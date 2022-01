Pexip nomme Armelle Riffet à la tête de sa nouvelle division Entreprises

janvier 2022 par Marc Jacob

Pexip Holding ASA adapte son organisation aux tendances fortes du marché en créant une nouvelle division entreprises qui sera dirigée en France par Armelle Riffet, une manager expérimentée qui maitrise aussi bien les technologies de communication que les besoins concrets des entreprises et des collaborateurs en matière d’usages.

Ainsi, Pexip est maintenant organisé en deux divisions proposant des solutions dédiées selon les types d’activités : la division Entreprises fournit des solutions verticalisées en fonction des secteurs d’activité (banque assurance, grande distribution, industrie, santé, …) et la division Secteur Public qui fait de même avec les administrations et les collectivités. Avec l’arrivée d’Armelle Riffet à la tête de la nouvelle division Entreprises, Pexip inaugure une nouvelle organisation qui correspond mieux aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs qui se sont bien rendu compte que la visio permettait de remettre l’humain au cœur de la transformation numérique de leur activité :

Diplômée de l’ENC Bessières en 1994, Armelle Riffet a commencé sa carrière IT&Telecoms dans les années 2000 et a pu travailler pour des leaders de l’industrie comme Orange, Polycom, Tanberg ou Cisco. A partir de 2013, elle a intégré Oracle au sein duquel son équipe répondait aux problématiques de Transformation Digitale des grands clients. Elle a rejoint Pexip fin 2021 et pourra ainsi faire bénéficier au leader européen de la visio de sa double expérience de la technique et des besoins concrets des clients.