Pexip et Poly s’associent pour développer une offre de collaboration vidéo sécurisée

mai 2023 par Marc Jacob

Poly proposera à ses clients trois nouvelles offres basées sur Pexip :

• Poly PrivateConnect powered by Pexip : Une plateforme technologique vidéo qui offre une expérience de réunion unifiée de manière flexible et évolutive tout en maintenant des protocoles de sécurité stricts. Les clients peuvent travailler directement dans leur cloud privé ou en local, et ils peuvent se connecter de manière transparente à Microsoft Teams ou Google Meet grâce à ses modules d’interopérabilité. La plateforme offre un niveau très élevé d’options de personnalisation et d’intégration.

• Poly CloudConnect powered by Pexip : Une solution qui offre une interopérabilité multiplateforme à la pointe de son secteur pour Microsoft Teams et Google Meet ainsi que pour la vidéoconférence. Exploitez l’ensemble de votre environnement de vidéoconférence sur une plateforme cloud moderne axée sur l’expérience de l’utilisateur final, la personnalisation et la facilité de gestion et de contrôle.

• Poly FedConnect powered by Pexip : Une solution de vidéoconférence en mode SaaS et autorisée par FedRAMP® pour les organisations fédérales, étatiques et locales des États-Unis. Les clients peuvent rejoindre en toute sécurité les appels Microsoft Teams à partir de systèmes vidéo basés sur des protocoles standard, le tout dans un environnement cloud conforme.

Pour les clients, ce partenariat permet de bénéficier d’expériences vidéo fiables et de haute qualité, accessibles de n’importe où, tout en respectant des protocoles de sécurité stricts. Les avantages pour les clients sont les suivants :

• Une expérience utilisateur de premier ordre, qui permet aux systèmes vidéo existants de bénéficier d’une expérience de réunion semblable à celle de Teams

• Des économies potentielles grâce à la modernisation de l’infrastructure vidéo existante

• La sécurisation des investissements et une amélioration de la rentabilité

Ces trois solutions sont disponibles dès maintenant.