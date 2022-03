Pexip est commercialisé sur la marketplace Microsoft Azure

mars 2022 par Marc Jacob

Pexip Holding ASA annonce la disponibilité de sa solution Enterprise Room Connector (ERC) sur Microsoft Azure, la marketplace mondiale de logiciels en ligne la plus complète, fournissant des applications et des services certifiés pour fonctionner dans le cloud Microsoft Azure. La disponibilité de la solution sur la Marketplace permet aux clients de s’équiper de la solution Pexip de manière simple et efficace par le biais de leurs contrats existants avec Microsoft, étendant ainsi la portée de Pexip à une base de clients plus large et facilitant les abonnements et la prise en main de Pexip par les clients.

Depuis plusieurs années, Pexip est le seul partenaire certifié pour l’interopérabilité vidéo (CVI) à la fois pour Microsoft Teams et Skype for Business. L’utilisation de Microsoft Teams est montée en flèche à la suite de la pandémie de La COVID-19 et les clients ressentent désormais le besoin de connecter leurs solutions et salles de vidéoconférence existantes avec leurs réunions Teams. Le Pexip Enterprise Room Connector permet cette intégration et, en même temps, offre aux clients un moyen de consolider leurs solutions de réunion vidéo dans le cloud.

Lorsqu’ils achètent sur Azure Marketplace, les clients et les distributeurs bénéficient de processus de décision plus simples grâce à des contrats d’approvisionnement standardisés qui sont couverts par leurs accords existants avec Microsoft. En outre, comme Pexip est un éditeur de logiciels indépendant (ISV) de confiance et privilégié de Microsoft, les clients peuvent être assurés que le produit est analysé et validé par des experts en solutions Microsoft. Environ 95 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent Microsoft Azure et peuvent se procurer leurs solutions via la Marketplace.

Pexip vend exclusivement par le biais de partenaires distributeurs et son intégration sur la Marketplace profite à ces partenaires revendeurs en accélérant les cycles de vente et en élargissant l’accès aux clients.