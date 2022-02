Pexip certifié par l’ANSSI

février 2022 par Marc Jacob

Pexip Holding ASA a passé avec succès l’audit de l’ANSSI pour sa plateforme de vidéo communications Pexip Infinity et obtient ainsi la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) selon le référentiel de sécurité ANSSI.

Cette certification garantit aux utilisateurs que Pexip Infinity a bénéficié d’un contrôle complet du périmètre défini dans la cible de sécurité et que l’application et les données générées par la solution – après une procédure s’étalant sur 8 mois – correspond parfaitement au référentiel ANSSI qui lui permet d’obtenir ce badge de sécurité.

Pexip bénéficie déjà de certifications similaires aux Etats Unis (FIPS 140-2 et JITC) et est également en cours de certification en Espagne (LINCE Evaluation auprès du CCN) et en Allemagne (CC - EAL 2 auprès du BSI).