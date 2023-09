Pepperbay SYSTEM, société du Groupe Pepperbay annonce la recertification ISO 27001 & HDS de son Datacenter

septembre 2023 par Marc Jacob

Cette recertification positionne Pepperbay System comme l’un des acteurs de confiance les plus en pointe pour accompagner les entreprises et structures les plus exigeantes dans l’hébergement de leurs solutions et de leurs données stratégiques et opérationnelles.

Une nouvelle fois, Pepperbay System démontre sa capacité à investir très fortement pour faire évoluer en continu ses infrastructures et ses processus de gestion pour se positionner comme un partenaire de premier plan pour l’ensemble de ses clients. De fait, Pepperbay accompagne plus de 170 clients sensibles dans leurs projets de transformation digitale, par exemple dans le secteur de la santé. Dans ce contexte, le datacenter de Pepperbay System est certifié HDS en plus de la certification ISO 27001.