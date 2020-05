Pentester - Société de Conseil - Toulouse

mai 2020 par Elite Cyber Group

Mon client, une société de Conseil et de services numériques située à Toulouse, recrute actuellement un pentester pour renforcer son équipe offensive !



Toujours à l'écoute de ses clients, cette société, dynamique et innovante, a su s'imposer par sa stratégie Cyber, en répondant aux besoins de marchés où l'utilisation des nouvelles technologies numériques est prépondérante.

En rejoignant leurs équipes, vous aurez pour objectif de fournir des services de qualité et des solutions globales afin d'optimiser la performance et la sécurité des systèmes d'information de ses clients du CAC40 !



Description de vos missions

° Vous réaliserez des tests d'intrusion externe et interne (web, mobile, infrastructure...)

°Vous participerez aux travaux R&D en RedTeam notamment

° Vous participerez à toutes les conférences Cybersécurité du gorupe.



Votre profil

° De formation Bac +5, vous avez au moins 2 ans d'expérience dans les tests d'intrusion et êtes passionné par la sécurité offensive.

° Vous maîtrisz les notions de séucrité offensive sur Linux / MAC et Windows

° Vous êtes doté d'un bon relationnel et d'une maîtrise d'un anglais professionnel.

° Vous savez être à l'écoute des besoins des clients, pour apporter un service de qualité.



Si vous êtes force d'autonomie et d'engagement et doté d'un réel esprit d'équipe, ce poste est fait pour vous !



N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail : elodie.g@elitecyber-group.com si vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités désireux d'avoir davantage d'informations sur l'offre.

Salaire : 40k/55k

Date annonce : 07/05/2020

Date de debut : 07/05/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...