Pentester Senior

octobre 2021 par Elite Cyber Group



EliteCyber représente son client, société indépendante, spécialisée dans l'audit technique en sécurité informatique. Son cœur de métier repose sur l'expertise technique dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et en particulier dans les testsd'intrusion qui représentent 80 % de son chiffre d'affaires.





MISSIONS



En tant que consultant expérimenté, vous intervenez directement dans la réalisation des audits techniques en binôme ou en trinôme :



o Tests d'intrusion applicatifs : Web, API, clients lourds

o Tests d'intrusion internes : Active Directory, serveurs Linux, services réseaux et Wi-Fi

o Pentests d'infrastructures Cloud (GCP, AWS, Microsoft Azure)

o Redteam : audits d'exposition, phishing, intrusion physique



En tant que Chef de projet, vous serez le garant de la gestion d'un ou plusieurs projets, notamment :

o Gestion du Client tout au long de la mission ; communication, organisation des réunions et satisfaction du Client

o Répartition des tâches, gestion des deadlines et de la qualité des livrables

o Encadrement d'une équipe de consultants expérimentés et/ou débutants



Vous serez également amené à :



o Participer à la R&D : développement d'outils de pentest et de Red Team, amélioration de services en SaaS, veille technologique

o Rédiger ponctuellement des articles, notamment pour des magazines spécialisés, et prendre part à des conférences (SSTIC, FIC, HxM…)

o Selon profil : prendre en charge le management d'une équipe de consultants



PROFIL RECHERCHÉ



* Bac+5 (École d'ingénieurs ou Master en Sécurité)

* +2 ans d'expérience en sécurité offensive

* Vous maîtrisez la rédaction de documents et livrables en français comme en anglais.

* Vous pourrez être amené à vous déplacer ponctuellement dans la France entière, voire à l'international.



Salaire : 45k€ - 65k€ (selon expérience)

Date annonce : 16/10/2021

Date de debut : 16/10/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...