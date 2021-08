Pentester Senior

août 2021 par Elite Cyber Group

Réaliser des tests d'intrusion externes et internes, web, infrastructure, cloud et RedTeam ;

Réaliser des audits de sécurité : audit de configuration, audit de code, audit d'architecture ;

Animer des sessions de restitutions d'audit technique dans le but de transmettre de manière pédagogue les résultats des audits ;

Accompagner les commerciaux dans les phases de qualification technique en mettant à profit votre expertise ;

Participer à l'amélioration des méthodologies d'audit et des outils de l'équipe ;

Effectuer des missions de sensibilisation (Phishing, CyberEntrainement, Training Technique) ;

Assurer une veille permanente vis-à-vis des scénarios d'attaques, des nouvelles menaces et des vulnérabilités associées ;

Partager vos connaissances et votre expérience avec l'équipe.

Contribution aux activités de SECOPS du groupe afin d'assurer la sécurité des plateformes opérées pour le compte de clients internes ;

Qualification des incidents de sécurité, vous menez des analyses post intrusion, proposez des remédiations et effectuez les revues de sécurité des plateformes.

Tests d'intrusion : applicatif (web, api, mobile), interne, externe, poste de travail, AD

OSINT

Phishing

Formation/Sensibilisation

Conseil Sécurité

Vous avez au minimum 3 ans d'expériences dans les tests d'intrusions et l'audit technique ;

Vous maîtrisez les notions de sécurité offensive sur les systèmes Unix et Windows ;

Vous avez une bonne connaissance des aspects théoriques et des fondamentaux de l'informatique (réseaux, protocoles, systèmes d'exploitation, cryptographie, authentification, web, etc.)

Vous avez la capacité de coder de l'outillage. L'équipe travaille principalement en Python et en Go, mais de bonnes connaissances sur d'autres langages seront appréciées ;

Une forte capacité d'analyse et de synthèse pour s'adapter aux contextes et métiers des clients est également nécessaire ;

Vous possédez de bonnes compétences rédactionnelles et de communication : Anglais et Français indispensables ;

Enfin, des certifications comme l'OSCP/OSCE/GXPN/CRTP/CRTE, ou équivalentes, sont un plus.

En CDI

Poste basé à Saint-Herblain (44800), Paris (8ème) ou en télétravail si vous n'êtes pas localisé en Île de France ou Région Nantaise

Salaire selon expérience et profil (fixe + variable)

Tickets restaurant

Mutuelle d'entreprise

Boissons chaudes à volonté

Salle de sport en libre accès (Nantes)

Salle de pause comprenant : baby-foot, PS4, flipper, salle de sieste… (Nantes)

Taille Humaine qui leur permet de se retrouver régulièrement autour de Teams, Soirées, Séminaires, Team building… (hors covid-19)

Accompagnement lors de votre arrivée (parcours d'intégration) et tout au long de votre carrière (aide à la certification, formations, E-Learning) !

Salaire : 40k€ - 50k€ (selon expérience)

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...