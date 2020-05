Pentester-CDI-Rennes-Pure Player-45k€/55k€ fixe (selon profil)

mai 2020 par Elite Cyber Group

Tests d'intrusion (externes et internes)

Audit Red Team

Audit de code et de configuration

Audit architecture sécurité

Collecte d'informations liées aux analyses de malwares et nouvelles menaces

Elaboration de rapport d'audit

Réaliser la recette sécurité des applications et équipements avant mise en production

Réaliser l'analyse récurrente des risques de vulnérabilité du SI et définir les plans d'atténuation et de contingence

Industrialiser la politique sécurité

Mettre en place la documentation liée à la sécurité

Assurer un rôle de conseil auprès des équipes techniques et veiller à la stricte application des règles de Sécurité

Animation des réunions

Intervention auprès des clients pour la présentation d'audit.

Principes de firewall, IDS, IPS, cryptographie, authentification

OS Linux, Unix, Windows, Android, iOS, RTOS

Protocoles réseau TCP/IP, UDP, Wifi, BLE, Zigbee, LoRa…

2 langages de script parmi Python, Shell Linux, Powershell, Perl, Ruby

Standards OWASP, CIS Benchmarks, NIST

Outils d'analyse de code (SAST, DAST)

Outils de fuzzing et d'exploit

Pure-player Cybersécurité fondé par deux experts techniques, en cours de certification PASSI, mon client cherche aujourd'hui à développer leurs activités sur la région de Rennes en recrutant un(e) Pentester expérimenté(e) qui en plus des missions techniques sera amené(e) à coordonner deux autres pentesters.Ce modèle entreprise vous parlera si vous aimez être au plus proche de votre management, ici pas d'intermédiaire, la case n+1 vous amène directement aux fondateurs. Prise de décision rapide, flexibilité, agilité, confiance en ses équipes, ouvert à de nouvelles idées, bref des caractéristiques qui prennent tout leur sens et leur valeur durant le contexte bien particulier que nous vivons….« Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts mais ceux qui s'adaptent le mieux aux changements.” N'est-ce pas ?MISSIONSEn les rejoignant vous intégrerez le pôle d'expertise “Audit et tests d'intrusion”, vous coordonnerez les activités Pentest et piloterez les deux pentesters en place.Vous accompagnez et réalisez pour un ensemble de clients des prestations à engagement de résultat et de haut niveau telles que :PROFILDe formation ingénieur ou universitaire en informatique, vous disposez d'une spécialisation en Cybersécurité dans les outils et méthodes du pentest avec une première mise en pratique (3 ans expérience minimum). Vous disposez également des compétences et connaissances suivantes :France CDI Rennes Bretagne Pentest Pentester Ethical-hacker white-hat Red-team Sécurité Sécurité-offensive offensive-security audit-de-code -audit-securité security-audit audit-techniques audit-de-code audit-de-configuration audit-d'architecture black-box grey-bow white-box CEH OWASP CIS NIST fuzzing python shell linux powershell perl ruby TCPI/IP UDP WIFI BLE zigbee lora network-security sécurité-réseauax network réseau linux uni xwindows android ios tros ids ips crypto cryptography cryptographie auth authentification firewall firewalling Cybersecurité Cybersecurity CTI Cybersecurity-threat-intelligence threat-intelligence SOC Security-operations-center Audit-sécurité logs vulnérabilités IDS/IPS SIEM PHP C JAVA audit-de-code audit-de-configuration incident-response incident-team social-engineering ingénierie-sociale malwares menaces cyber-menaces réseaux python hacking ethical-hacking Project-management management team

Salaire : 45k€/55k€ fixe (selon profil)

Date annonce : 04/05/2020

Date de debut : 04/05/2020

