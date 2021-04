Pentester 45/55K

avril 2021 par Elite Cyber Group

D’abord spécialisé dans le développement de solutions de téléphonie et de sonorisation de sécurité, mon client s’est spécialisé durant ces dernières années dans les domaines de l’IoT –...

Vous interviendrez sur des missions de test d'intrusion

Mais également de la définition des architectures informatiques sécurisées

Et de l'assistance / conseil sur tous les aspects sécurité.

Conduire des tests d'intrusions Sur des infrastructures réseaux/systèmes classiques ou d'applications WEB Sur des bases de données (ORACLE, MYSQL, MSSQL, SYBASE) Sur des plateformes mobiles et IoT

Identifier des non-conformités / vulnérabilités ;

Recherche de vulnérabilités sur les systèmes et infrastructures cibles ;

Reporting et restitution des résultats de ces activités auprès des commanditaires ;

Conception et déploiement des solutions de sécurité :

Participation aux missions de réponse à incident ;

Rédiger et mettre en place les procédures sécurité ;

Participer à la conception et la mise en œuvre la politique de sécurité ;

Mener et mettre à jour des analyses des risques ;

Aider à la rédaction des plans d'Assurance Sécurité ;

Faire de la veille sur les nouvelles attaques et menaces ;

Participer aux campagnes de sensibilisation cybersécurité ;

Maitrise des vulnérabilités, de leur détection – exploitation – correction ainsi qu'une connaissance approfondie des technique et outils d'intrusion.

Des bases en reverse-engineering (IDA) et débogage (WinDBG, GDB, ImmunityDBG) ;

La maîtrise de l'anglais et de bonnes capacités de rédaction ;

De solides bases informatiques dans les réseaux, systèmes, applications web ;

Capacité d'écrire un code d'exploitation suite à la découverte d'une faille

La maîtrise d'un ou plusieurs systèmes d'exploitation.

Une formation certifiante est aussi un plus : CEH, OSCP, OSCE, Formation SANS, OSSTMM, …

D'abord spécialisé dans le développement de solutions de téléphonie et de sonorisation de sécurité, mon client s'est spécialisé durant ces dernières années dans les domaines de l'IoT – la supervision ainsi que la cybersécurité. Toujours à la recherche de l'excellence, il a fait partie des première sociétés certifiées PASSI en France et compte continuer sur ce chemin.Actuellement en train de prévoir une année 2020 haute en couleur aussi bien au niveau de ses projets clients, du développement de leur BU cyber, ainsi que de l'obtention de la certification PASSI sur tous les domaines de la cybersécurité. Autant vous dire qu'en les rejoignant vous ne serez pas près de vous ennuyer !En tant que pentester :Comme tout bon Pentester la veille technologique sera au cœur de vos préoccupations et vous participerez aux différentes campagnes de sensibilisation cybersécurité du groupe.MISSIONSVeille technologique :COMPETENCES :

Salaire : 40/55K

Date annonce : 21/04/2021

Date de debut : 21/04/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...