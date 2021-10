Pentester

octobre 2021 par Elite Cyber Group

Réaliser des tests d'intrusion applicatif

Réaliser des tests d'intrusion d'infrastructure

De mettre en application des techniques de social engineering

Actes digital forensic



EliteCyber représente son client, grand Cabinet d'Audit internationalDans le cadre de sa forte croissance, la practice conseil en gestion des risques recrute un Consultant Pentester.Intégré au sein de l'équipe Business Risk Services, le consultant intervient auprès de clients de tous secteurs et de toutes tailles : industries, services, secteur public, logement social, PME, groupe internationaux…Vous intervenez pour les métiers CyberSécurité et Digitale Forensic et êtes chargé de :Vous maintenez le niveau de satisfaction clients en excellant dans la réalisation de vos missions clients (interventions techniques et rédaction des livrables).Vous respectez les délais lors de la réalisation des missions clients et vous êtes aptes à proposer des méthodologies différenciantes et novatrices.PROFILEù De formation supérieure en école d'ingénieur ou universitaire (minimum Bac +2)* Vous disposez d'une expérience Sécurité Offensive de 2 à 3 ans chez un pure player de la cybersécurité ou en cabinet d'audit généraliste ayant une practice cybersécurité.* Vous avez une bonne connaissance de l'administration des environnement LINUX / Windows.* Vous maitrisez un ou plusieurs langages de scripts (shelle, python, etc.).* Vous avez des notions de développement (PHP, Java, C/C++, et.)* Vous maîtrisez l'anglais (à l'oral et à l'écrit).France Paris CDI Pentest Pentester Red-team Sécurité Sécurité-défensive Blackbox greybox white box metasploit python intrusion cti ethicalhacking jackeréthique malware log loganalysis Cybersecurité Cybersecurity CTI Cybersecurity-threat-intelligence threat-intelligence SOC Security-operations-center Audit-sécurité logs vulnérabilités IDS/IPS SIEM PHP C JAVA audit-de-code audit-de-configuration incident-response incident-team social-engineering ingénierie-sociale malwares menaces cyber-menaces réseaux python hacking ethical-hacking Project-management management team international english

Salaire : 45k€-65k€ (selon profil)

Date annonce : 16/10/2021

Date de debut : 16/10/2021

