Pedro Pablo Pérez , Telefónica : Nous ciblons les grandes entreprises du CAC 40

mars 2020 par Marc Jacob

ElevenPaths, l’entité Cybersécurité du groupe Telefónica vient de s’installer en France. En France, elle est présente à travers la joint-venture de Telefónica avec Bouygues Telecom. Elle vise exclusivement aux grandes entreprises du CAC 40. La société compte aujourd’hui plus de 70.000 clients et plus de 1.800 experts en cybersécurité situés dans les différents sièges sociaux de l’entreprise et dans les centres d’opérations de sécurité (SOC). Pedro Pablo Pérez, CEO ElevenPaths et CEO Business Security Unit de Telefónica présente sa stratégie.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Pedro Pablo Pérez : ElevenPaths est l’entité Cybersécurité du groupe Telefónica. Fondée en 2013, avec une croissance à deux chiffres d’année en année, nous comptons plus de 70 000 clients et plus de 1 800 experts en cybersécurité situés dans les différents sièges sociaux de l’entreprise et dans les centres d’opérations de sécurité (SOC). Chez ElevenPaths, nous gérons les services de sécurité de nos clients dans le monde entier via nos 12 propres SOC et avec le renfort de la plus grande alliance de sécurité mondiale, la Global Telco Security Alliance, dont nous sommes membres avec certains des opérateurs de télécommunications les plus importants : AT&T, Etisalat, Singtel et Softbank.

Nous veillons à la sécurité de plus de 10 000 clients MSS et de plus de 60 000 PME. Nous combinons la fraîcheur et l’énergie d’une start-up, avec la puissance, l’expérience de près de 100 ans et la robustesse d’une entreprise de télécommunications telle que Telefónica, pour proposer des solutions qui permettent la préparation, la prévention, la détection, la réponse et la restauration face aux menaces quotidiennes de notre monde numérique.

De plus, nous construisons des alliances stratégiques pour renforcer les solutions de sécurité que nous proposons à nos clients et travaillons avec des organisations et des entités telles que la Commission européenne, Cyber Threat Alliance, ECSO, EuroPol, Incibe et l’Organisation des États américains (OEA).

GSM : quelle est votre produit ou service phare pour 2020 ?

Pedro Pablo Pérez : Nous avons quatre objectifs principaux fixés pour 2020 : notre consolidation en tant que MSSP intelligent, l’engagement envers un service MDR (Managed, Detection and Reponse) complet et holistique, le renforcement de nos capacités IoT et OT, ainsi qu’une nouvelle approche de la sécurité du cloud qui couvrira les principaux besoins qui facilitent le chemin de la transformation numérique : conseil, contrôle de sécurité, MSS dans le cloud et DevSecOps.

GSM : A quels segments de clientèle vous adressez-vous ?

Pedro Pablo Pérez : ElevenPaths est leader dans des secteurs clés tels que les administrations publiques, le secteur financier, l’hébergement, le transport aérien, la vente au détail, l’énergie, les produits pharmaceutiques ou les infrastructures. Actuellement, nous fournissons des services de sécurité aux deux tiers des sociétés cotées sur l’IBEX 35, le principal indice boursier du marché boursier espagnol. Nous fournissons également des services de sécurité à plus de la moitié des sociétés cotées au S&P Latin America 40, qui comprend les 40 principales sociétés de premier ordre : elles représentent environ 70% de la capitalisation boursière totale de la région.

En France, nous sommes présents à travers la joint-venture de Telefónica avec Bouygues Telecom. Dans ce pays, nous avons une équipe très puissante d’experts et d’analystes travaillant 24h / 24 et 7j / 7 et dédiée exclusivement aux grandes entreprises du CAC 40.

GSM : Quels sont les points forts de votre offre ?

Pedro Pablo Pérez : ElevenPaths a investi plus de 100 millions d’euros dans les infrastructures, le développement de solutions internes et l’acquisition d’entreprises innovantes. Nous sommes une entreprise mondiale avec une proximité locale, qui combine les technologies, les personnes et les processus, et est ainsi en mesure de générer la confiance nécessaire de ses clients. Nos clients et partenaires peuvent visiter nos bureaux et connaître les centres d’opérations de sécurité dans lesquels nous opérons 24h / 24 et 7j / 7. De plus, nos experts ont plus de 1 500 certifications de sécurité et nous renforçons nos capacités avec des alliances, avec des partenaires et d’autres organisations avec lesquelles nous collaborons pour offrir les meilleurs services à nos clients.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Pedro Pablo Pérez : Chez ElevenPaths, nous ne sommes pas un fournisseur de plus, nous travaillons main dans la main avec nos clients pour garantir leur sécurité et celle de leur entreprise. Notre accompagnement commence par le partage de bonnes pratiques et d’expériences : "Fixer les bases" et, à partir de là, notre objectif sera de grandir ensemble sur des aspects comme la gestion des risques ou de connaître les besoins business de ceux qui nous confient leur sécurité. Nous sommes fiers que nos clients nous voient comme leurs partenaires de sécurité et fassent de leur entreprise la nôtre.

GSM : Comment est organisé votre réseau commercial ?

Pedro Pablo Pérez : En novembre dernier, Telefónica a annoncé une nouvelle organisation d’entreprise qui, entre autres mesures clés, envisage la création de Telefónica Tech, une holding regroupant les business digitaux de Cloud, IoT & Big Data et Cybersecurity. ElevenPaths est la société de la telco. ElevenPaths est donc consolidée dans le secteur avec un mix de capacités humaines (plus de 1 800 employés) et technologiques (12 SOC propres répartis dans le monde, plateformes mondiales, intelligence des menaces, laboratoires, software factory ...). Une nouvelle façon de sécuriser dans le seul but de développer et d’améliorer les services que nous proposons à nos clients.

De même, dans les différents pays à empreinte Telefónica, nous avons une force de vente à forte capillarité, ainsi que des équipes spécialisées dans les multinationales. Grâce à la Global Telco Security Alliance, comme nous en avons discuté au début de cette interview, nous sommes présents dans le monde entier, associant l’intelligence des cybermenaces et les capacités de sécurité afin de protéger nos clients contre les cyberattaques croissantes. En France nous avons renforcé notre présence dans la cybersécurité notamment par le biais de nouveaux recrutements fin 2019. Nous avons désormais une équipe multidisciplinaire dans nos bureaux de Paris La Défense, totalement adaptée à l’écosystème local et capable de s’adresser à nos clients français mais aussi Benelux et nordiques.

GSM : Comment est organisé votre support technique en France et en Europe ?

Pedro Pablo Pérez : ElevenPaths fournit des services de sécurité à l’échelle mondiale et principalement en Europe, en Hispam et au Brésil. Sur les douze SOC de Telefónica, quatre d’entre eux sont situés en Europe, deux à Madrid, un à Barcelone et le dernier à Londres, où environ 600 professionnels sont en charge des opérations quotidiennes des opérations de sécurité de différents clients dans différents pays et, bien sûr avec des capacités en France.

De plus, nous avons différents centres spécialisés, actuellement situés en Espagne, tels que Tegra, axé sur la détection de logiciels malveillants, SOTH, dédié à l’IoT ou C4IN, spécialisés dans l’industrie 4.0.

Nos clients peuvent compter sur un service d’opération et de réponse aux incidents 24h / 24 et 7j / 7 et, en plus, sur un responsable sécurité qui les accompagne et participe à la gestion de leur sécurité au quotidien. Pour tous les problèmes d’ingénierie sur le terrain, ElevenPaths complète ses propres ressources avec un vaste programme de partenaires qui comprend à la fois les principaux fabricants et les grossistes.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Pedro Pablo Pérez : Chez ElevenPaths, nous sommes fiers de nos capacités en tant que telco qui nous permettent d’offrir à nos clients une proposition de valeur globale qui va au-delà de la sécurité et qui comprend également les communications, le Cloud, l’IoT & le Big Data et l’intelligence artificielle, avec une couche de gestion commune.

Jamais auparavant il n’y a eu un investissement et un engagement déterminés par la cybersécurité dans le groupe Telefónica tel qu’il est aujourd’hui. Cela nous permettra d’aller encore plus loin dans nos capacités, au bénéfice de nos clients et en leur apportant le soutien complet et personnel dont ils ont besoin, tout en nous positionnant comme une entreprise leader dans le secteur.