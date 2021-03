Paulus-Lemoine est nommé directeur du développement commercial et de la stratégie de SPIE ICS

mars 2021 par Marc Jacob

SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE annonce la nomination d’Olivier Paulus-Lemoine au poste de directeur du développement commercial et de la stratégie.

Rattaché à Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS, Olivier Paulus-Lemoine contribuera aux orientations stratégiques de SPIE ICS sur le marché de l’IT et des infrastructures et pilotera la performance commerciale. Il s’attachera aussi à renforcer les relations avec les partenaires technologiques de la filiale pour adapter les offres au plus près des spécificités sectorielles des clients.

Olivier Paulus-Lemoine sera plus particulièrement en charge :

De la gestion des grands comptes nationaux dans des secteurs d’activité variés tels que la santé, la banque / assurance, l’énergie, la défense ou encore les collectivités,

Du développement des offres de services sur l’ensemble des marchés de SPIE ICS,

Du marketing, pour accroître la visibilité de SPIE ICS et renforcer sa position d’acteur de référence.

Il sera également responsable des acquisitions, levier de croissance dans les marchés susceptibles d’apporter toujours plus de valeur aux clients.

Diplômé de l’EPITA, Olivier Paulus-Lemoine a démarré sa carrière au sein de plusieurs ESN, avant de rejoindre SPIE ICS comme ingénieur technico-commercial, en 2000. Il progresse ensuite en occupant des postes de management commercial et de direction des opérations de SPIE ICS dans le Sud-Ouest, Depuis 2015, il était directeur des activités Grand-Atlantique de SPIE ICS.

Delphine Ferrier lui succède à la direction d’activité Grand-Atlantique.