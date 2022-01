Paul Speciale, CMO, Scality prend la parole à l’occasion Journée européenne de la protection des données

janvier 2022 par Paul Speciale, CMO, Scality

« qu’une organisation puisse ou non se permettre de payer une rançon, elle ne peut tout simplement pas se permettre la perte de ses données. Non seulement les ransomwares atteignent des chiffres records, mais les organisations doivent également se préparer au risque de pannes (non) planifiées, de bugs logiciels et de catastrophes naturelles. Une stratégie solide de protection des données doit donc être une priorité absolue pour les équipes informatiques des organisations. Les équipes informatiques doivent être en mesure de rassurer leurs organisations sur le fait que, lorsque (et non pas si) une cyber-attaque ou une perte de données se produit, elles seront en mesure de récupérer rapidement leurs données, de les rendre disponibles et de s’assurer que leurs applications ont accès à ces données.

La clé d’une récupération rapide et simple réside dans des sauvegardes immuables. Nous savons tous combien les sauvegardes sont vitales, mais pour faire face aux menaces auxquelles les entreprises modernes sont confrontées aujourd’hui, l’immuabilité est essentielle. En rendant les données immuables, c’est-à-dire imperméables à la suppression ou à la modification comme c’est le cas avec le stockage sur bande hors ligne, elles sont donc également protégées contre les cryptages malveillants et en sécurité en cas de cyberattaque. C’est là qu’intervient AWS S3 Object Lock. Il crée un vide virtuel, permettant aux équipes informatiques de créer des systèmes WORM (write once, read many) modernes, mais avec un avantage clé : les données restent en ligne et accessibles pour un accès normal (autorisé), contrairement aux données hors ligne. L’API de verrouillage des objets permet aux administrateurs de verrouiller les données des objets pour des périodes de conservation spécifiques, pendant lesquelles les données ne peuvent être modifiées ou supprimées par quiconque, y compris les administrateurs. »