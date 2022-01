Paul Smith est nommé global chief commercial officer de ServiceNow

janvier 2022 par Marc Jacob

ServiceNow ( annonce plusieurs nominations au sein de son équipe dirigeante. Le 1er février 2022, ServiceNow accueillera Ulrik Nehammer, ancien cadre de Salesforce et de Coca-Cola, en tant que nouveau président EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Ulrik Nehammer rejoint ServiceNow après avoir récemment occupé le poste de CEO pour la région APAC chez Salesforce. Il avait rejoint l’entreprise en 2017 comme strategic customer advisor.

Avant cela, Ulrik Nehammer était CEO de Coca-Cola Allemagne. C’est d’ailleurs chez Coca-Cola qu’il a débuté sa carrière en 1992. Il a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de l’entreprise et de ses activités d’embouteillage qui l’ont amené à vivre dans sept pays d’Europe et d’Asie.

Ancien président EMEA, Paul Smith est quant à lui promu au poste de chief commercial officer. Il supervisera désormais l’ensemble de la stratégie commerciale à l’échelle mondiale, notamment l’activation des ventes, la gestion de la valeur et les opérations. Après avoir occupé des postes de direction chez Salesforce et Microsoft, Paul Smith a rejoint ServiceNow en juillet 2020 où il s’est rapidement imposé comme un leader commercial, disposant d’une vaste expertise et influence dans sa région.