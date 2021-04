Paul Nizov rejoint ABBYY au poste de Chief Information Security Officer

avril 2021 par Marc Jacob

ABBYY annonce la nomination de Paul Nizov au poste de Chief Information Security Officer (CISO). Paul Nizov supervisera la stratégie opérationnelle et budgétaire liée à la cybersécurité. Il sera par ailleurs garant de la confidentialité et de la protection des données. Il s’agit d’une création de poste.

Paul rejoint ABBYY après avoir travaillé chez Ernst & Young, où il était directeur général de la cybersécurité pour la région MENA. Durant ses quatre années au Moyen-Orient, Paul a travaillé avec des clients saoudiens et émiratis à la mise en place de technologies de cybersécurité visant à lutter contre les cybermenaces. Auparavant, Paul était chargé de la sécurisation des infrastructures stratégiques pour le compte de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et pour Booz Allen Hamilton.

Durant sa carrière, Paul a participé à la mise en place et à la gestion de programmes de cybersécurité au sein des secteurs des technologies de l’information et de la communication, de l’énergie, de la finance et de la santé. Il possède une expertise et une connaissance pointues en matière de conformité réglementaire (NIST, ISO, SOC, HITRUST, HIPAA et RGPD). Paul Nizov a notamment implémenté au sein de multiples entreprises des programmes permettant d’assurer la continuité des activités en temps de crise (gestion de crise et d’incidents).

Paul est titulaire d’un « Juris Doctor » (diplôme conféré par les facultés de droit des universités américaines) obtenu à la SMU Dedman School of Law, d’une licence en génie électrique délivrée par l’Université du Texas à Dallas et de certifications en sécurité des systèmes d’information : CISSP et CISM. Paul est également vétéran de l’Armée américaine où il a servi dans la marine en tant qu’officier de sous-marin nucléaire. Dans le cadre de son service militaire, Paul a été diplômé de la Naval Nuclear Power School à Charleston, en Caroline du Sud, et du Naval Nuclear Prototype à Ballston Spa, dans l’État de New York.