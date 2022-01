Paul Calatayud, Aqua Security commente la Journée Mondiale de la protection des données

janvier 2022 par Paul Calatayud, Chief Information Security & Privacy Officer chez Aqua Security

Paul Calatayud, Chief Information Security & Privacy Officer chez Aqua Security :

« Les données ont toujours constitué une mine d’or pour les entreprises, mais leur valeur est encore plus grande aujourd’hui car c’est d’elles que dépend en grande partie le succès des stratégies de transformation digitale. Les organisations collectent, stockent et gèrent beaucoup plus de données qu’auparavant, il est donc important qu’elles comprennent où se situent ces données, leur accessibilité ainsi que leur vulnérabilité sur l’ensemble du cycle de vie.

« À l’époque du on premise, il était facile de comprendre de manière tangible où étaient les données et donc plus facile de les protéger. Aujourd’hui, nous évoluons à la vitesse du cloud, ce qui a créé des situations inédites auxquelles nous avons tous dû nous adapter. Des cyber-assaillants externes aux menaces internes, en passant par les attaques ciblant la chaîne d’approvisionnement logicielle - les données doivent être gérées et conservées en toute sécurité en amont comme en aval de la pile.

« Si elles tombent entre de mauvaises mains, les données peuvent être dévastatrices, coûtant aux entreprises des milliers, voire des millions d’euros, et causant des dommages irréparables à leur réputation. En cette journée de la protection des données et de la vie privée, j’encourage les équipes de sécurité à cartographier leurs données et à s’assurer qu’elles peuvent suivre leur déplacement, à la fois en interne comme en externe. Identifiez la localisation de vos données, les personnes autorisées à y accéder et les politiques de sécurité mises en place pour les protéger. C’est de manière proactive que les entreprises doivent travailler pour garantir la protection de leurs données et s’assurer que tous les membres de leur chaîne d’approvisionnement logicielle font preuve de la même vigilance. »