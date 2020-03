Patch Tuesday – Mars 2020 : 115 vulnérabilités dont 26 critiques, correctifs pour Microsoft Word et les postes de travail

mars 2020 par Animesh Jain dans The Laws of Vulnerabilities

Ce mois-ci, le Patch Tuesday traite 115 vulnérabilités dont 26 classées critiques.

Parmi ces 26 vulnérabilités critiques, 17 affectent les navigateurs et les moteurs de script, 4 la plateforme Media Foundation, 2 l’API GDI+ et les 3 restantes des fichiers LNK ainsi que Microsoft Word et Dynamics Business Central. Microsoft a également publié un patch pour une vulnérabilité RCE dans Microsoft Word.