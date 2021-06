Patch Tuesday – Juin 2021 : 50 vulnérabilités Microsoft dont 5 critiques et 21 vulnérabilités critiques chez Adobe

juin 2021 par Anand Paturi, analyste en chef chez Qualys

Vulnérabilités critiques Microsoft corrigées

CVE-2021-31985 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance (RCE) dans Microsoft Defender

Microsoft a publié des correctifs pour résoudre une vulnérabilité RCE critique dans son produit Defender (CVE-2021-31985). Cette vulnérabilité CVE a un fort potentiel d’exploitabilité et le score de vérité CVSSv3 attribué par l’éditeur est de 7,8.

CVE-2021-31959 – Vulnérabilité de corruption de mémoire dans le moteur de script

Microsoft a publié des correctifs pour résoudre une vulnérabilité critique de corruption de mémoire dans le moteur de script Chakra JScript. Cette vulnérabilité impacte les systèmes d’exploitation Windows RT, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (R2) et Windows Server 2016. Un attaquant peut exploiter cette vulnérabilité lorsque l’utilisateur ciblé ouvre un fichier malveillant.

CVE-2021-31963 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft SharePoint Server

Microsoft a publié des patches pour résoudre une vulnérabilité critique RCE dans SharePoint Server. Cette CVE s’est vue attribuer un score de vérité CVSSv3 de 7,1 par l’éditeur.

Résolution de 6 vulnérabilités Zéro-Day avec des exploits en aveugle

Les vulnérabilités suivantes doivent être corrigées immédiatement dans la mesure où elles font l’objet d’exploits lancés en aveugle :

CVE-2021-33742 – Vulnérabilité d’exécution de code à distance sur la plateforme Windows MSHTML

CVE-2021-33739 – Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans la bibliothèque centrale DWM de Microsoft

CVE-2021-31956 – Vulnérabilité d’élévation de privilèges dans le système de fichiers NTFS de Windows

CVE-2021-31955 – Vulnérabilité de divulgation d’informations dans le noyau Windows

CVE-2021-31201 – Vulnérabilité d’élévation de privilèges au sein du fournisseur de services cryptographiques (CSP) amélioré par Microsoft

CVE-2021-31199 – Vulnérabilité d’élévation de privilèges au sein du fournisseur de services cryptographiques (CSP) amélioré par Microsoft

Adobe Patch Tuesday – Juin 2021

Adobe a corrigé 41 vulnérabilités CVE à l’occasion de ce Patch Tuesday dont 21 étaient classées comme critiques et impactaient les produits Acrobat et Reader, Adobe Photoshop, Creative Cloud Desktop Application, RoboHelp Server, Adobe After Effects et Adobe Animate.

Tableau de bord du Patch Tuesday

Les tableaux de bord Patch Tuesday les plus récents sont disponibles dans Dashboard Toolbox : 2021 Patch Tuesday Dashboard.

Série de webinaires : This Month in Patches

Pour aider les clients à tirer parti de l’intégration sans heurt entre Qualys VMDR et le service Patch Management et réduire le temps moyen de remédiation des vulnérabilités critiques, l’équipe de chercheurs Qualys anime une série de webinaires mensuels intitulée This Month in Patches. Y sont évoquées certaines vulnérabilités majeures divulguées au cours du mois précédent et la manière de les corriger :

• Nombreuses vulnérabilités dans VMware vCenter Server

• Vulnérabilités dans Ubuntu XStream

• Microsoft Patch Tuesday de juin 2021