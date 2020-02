Patch Tuesday – Février 2020 : 99 vulnérabilités dont 12 critiques, patch pour une vulnérabilité 0-Day dans IE et des vulnérabilités dans Exchange et Adobe

février 2020 par Jimmy Graham dans The Laws of Vulnerabilities

Le Patch Tuesday de ce mois traite 99 vulnérabilités dont 12 sont classées critiques. Parmi ces dernières, 7 affectent les navigateurs et les moteurs de scripts, 2 la connexion Bureau à distance et les 3 autres des fichiers LNK, Media Foundation et Windows.