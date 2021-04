Patch Tuesday – Avril 2021 : 108 vulnérabilités dont 19 critiques et patches Adobe

CVE-2021-28310 : vulnérabilité avec élévation de privilèges dans Win32k Microsoft a publié des correctifs pour résoudre une autre vulnérabilité Zero-Day (CVE-2021-28310). La CVE-2021-28310 est une vulnérabilité de type écriture hors-limites (out of bounds - OOB) dans le fichier dwmcore.dll, qui fait partie du gestionnaire Desktop Window Manager (dwm.exe).

Un exploit public est actuellement utilisé à l’aveugle, notamment par le groupe BITTER APT soupçonné d’exploiter cette vulnérabilité CVE. Cette CVE affiche un score temporel de 7,2 et doit être corrigée en priorité.

Vulnérabilités par exécution de code à distance (RCE) dans Microsoft Exchange Server

Microsoft a publié des correctifs pour résoudre des vulnérabilités par RCE dans MS Exchange Server : CVE-2021-28480, CVE-2021-28481, CVE-2021-28482 et CVE-2021-28483. Les vulnérabilités CVE-2021-28480 et CVE-2021-28481 sont classées comme critiques avec un score de 9,8 sur 10, et peuvent être exploitées sans authentification.

Correctifs pour les postes de travail

Les vulnérabilités affectant Microsoft Office doivent être traitées en priorité pour les équipements de type postes de travail.

Adobe

Adobe a publié des correctifs pour résoudre de nombreuses vulnérabilités dans Photoshop, Digital Editions et Bridge. Corriger les CVE-2021-28542 et CVE-2021-28549 dans Adobe Photoshop et la CVE-2021-21100 pour Digital Editions est une priorité en raison de l’impact critique de ces vulnérabilités.

