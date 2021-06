Pasqal lève €25 M en série A pour accélérer la commercialisation de ses processeurs quantiques

juin 2021 par Marc Jacob

Pasqal annonce e succès de sa série A avec la réalisation d’une augmentation de capital de 25 M€. Cette levée de fonds a été menée par son investisseur de référence, le fonds Quantonation et le Fonds Innovation Défense, créé par l’Agence de l’Innovation de Défense et géré par Bpifrance.

RunA Capital, Daphni et Eni Next ont aussi participé à ce tour qui inclut également un engagement du fonds de l’European Innovation Council (EIC). Cette levée de fonds permettra de finaliser les premiers processeurs quantiques analogues et digitaux de Pasqal, renforcer son approche de co-design des applications qui utilisent ces processeurs pour accélérer des calculs complexes, construire son offre de calcul quantique hybride via le cloud et de s’implanter à l’international.

Pasqal s’appuie sur la tradition d’excellence de la recherche académique française dans le domaine des atomes refroidis par laser et compte déjà 20 ingénieurs et techniciens dans ses effectifs. Les processeurs de Pasqal utilisent des atomes neutres manipulés par laser avec une précision remarquable qui permettent de réaliser des calculs à la demande avec un haut degré de connectivité et avec une puissance de calcul inédite, au-delà de 100 qubits et avec l’objectif d’atteindre les 1000 qubits dans les années à venir. La société développe une approche intégrée, du hardware permettant de contrôler les qubits jusqu’au software permettant d’utiliser au mieux les capacités de calcul et de les intégrer dans des environnements de programmation tiers. Le premier ordinateur quantique de Pasqal est d’ores et déjà opérationnel et deux sont en construction. Pasqal a signé des partenariats de co-design d’applications avec les centres de calculs Haute Performance du CINECA en Italie et du GENCI en France ainsi qu’avec des utilisateurs de ses solutions tel que le groupe EDF.

Florence Parly, ministre des Armées analyse : « Le ministère des Armées se félicite de soutenir le développement de la pépite française Pasqal grâce au premier investissement du nouveau fonds Innovation Défense. Ce fonds accompagne la croissance des champions technologiques français dont les applications sont duales (civiles et militaires). Dotée d’une équipe de chercheurs des plus renommées au monde, Pasqal comptera à l’avenir parmi les leaders des calculateurs quantiques. Les applications pour la défense sont multiples et parfois hautement stratégiques. »

Pasqal construit des processeurs quantiques sur la base de la technologie des atomes neutres ordonnés dans de grandes matrices 2D et 3D avec l’objectif d’apporter un véritable avantage quantique à ses clients, en particulier dans le domaine des simulations et optimisations complexes. Pasqal a été créé en 2019 par Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak et le Professeur Alain Aspect, père de la seconde révolution quantique, le Dr. Antoine Browaeys (qui a été récompensé récemment d’une médaille d’argent du CNRS pour la qualité de ses travaux scientifiques) et le Dr. Thierry Lahaye de l’Institut d’Optique et du CNRS. Pasqal est localisé à Palaiseau et Massy au sud de Paris.