Partners Awards 2021 : Sophos récompense ses partenaires français

mai 2021 par Marc Jacob

À l’occasion de l’édition 2021 de ses Partners Awards, Sophos annonce la liste des vainqueurs. Cette conférence annuelle célèbre les succès des partenaires Sophos en France et présente les stratégies et les innovations de l’entreprise qui les aideront à saisir les opportunités qui se profilent au sein du marché. 3 partenaires ont reçu des prix qui viennent saluer leurs performances exceptionnelles au cours de cette année plus particulière, mais aussi leur engagement et leur dévouement dans la promotion et la commercialisation des solutions de cybersécurité Sophos.