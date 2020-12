Partner Awards : Veeam récompense ses partenaires en France

décembre 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la liste des vainqueurs des Veeam Partner Awards en France. Cette année, Veeam tient à récompenser et saluer l’engagement et la réussite de 4 partenaires Veeam Value-Added Resellers (VVAR) et Veeam Cloud & Service Providers (VCSP) qui ont su non seulement fournir des solutions Veeam à leurs clients avec succès, mais aussi dynamiser leur activité en offrant un accompagnement et une expertise de qualité, tout en s’assurant que les utilisateurs puissent mieux satisfaire leurs besoins de protection des données.

Les 4 Veeam ProPartners et VCSP ont été récompensés dans les catégories suivantes :

• Partenaire le plus actif de l’année ("Most Active Partner of the Year") : Bechtle Comsoft

• Partenaire affichant la croissance la plus rapide cette année ("Fastest Growth Partner of the Year") : Axians

• Projet le plus significatif de l’année ("Most Significant Project of the Year") : AntemetA

• Meilleur partenaire VCSP de l’année ("Best VCSP Partner of the Year") : Septeo