Partenariat entre l’Amrae et la DFCG

septembre 2022 par Marc Jacob

Afin de rendre plus robuste le tissu économique et les entreprises, l’Amrae et la DFCG, les associations professionnelles de référence respectivement de la gestion des risques et des directions financières et de contrôle de gestion en France, ont conclu un partenariat à visées pédagogiques et informatives.

Les dirigeants financiers occupent une position stratégique pour la gestion des risques en entreprise. Non seulement parce que leur couverture financière leur incombe mais aussi parce qu’ils sont, dans les PME et ETI, très souvent les premiers « risk managers » (ou gestionnaires de risques). Si les grandes entreprises ont très largement intégré le risk management, ce n’est pas encore le cas des PME et ETI pour l’instant. _Aider les responsables financiers à s’approprier encore plus les méthodes et outils de la gestion des risques contribuera à rendre plus robuste notre économie.

Avec plus de 3 000 adhérents dans 15 régions et un réseau national de près de 35 000 participants, la DFCG réunit tous les atouts pour contribuer activement à la diffusion de la culture du risque.

C’est pourquoi l’Amrae mobilise ses ressources et équipes pour aider les adhérents de la DFCG, dirigeants financiers, du contrôle de gestion et leurs équipes, à développer ou renforcer leur culture, méthodes et outils de gestion des risques. Une attention particulière sera portée à la couverture financière de tous les risques, dans un contexte de conditions de marché de l’assurance tendues.

Cette mobilisation s’appuie sur trois piliers.

1. La formation : en facilitant l’accès de chacun au centre de formation de l’autre et en concevant des cursus pédagogiques conjoints ;

2. La communication : avec des partages éditoriaux au sein des revues de chacun (Atout Risk Manager et Finance & Gestion), des informations croisées dans les supports d’information propres à chaque association, des contributions et participations aux évènements de référence (Rencontres Amrae du Risk Management, FINANCIUM pour la DFCG, le grand rendez-vous annuel de la profession financière en France et, en région, des kits de communication, des outils de diagnostic (macartodesrisques.fr) ;

3. Les études : afin de documenter leurs groupes de travail ou leurs analyses techniques et de marché, les deux associations pourront diffuser des questionnaires conjoints à leurs adhérents.

« Nos deux associations professionnelles franchissent une étape supplémentaire dans le renforcement des capacités de résilience des entreprises et du tissu économique.

Nous sommes convaincus que la qualité actuelle du dialogue entre nos deux associations augure de collaborations encore plus approfondies sur le terrain entre gestionnaires de risques et dirigeants financiers.

Nous annoncerons d’autres initiatives de ce type prochainement » indiquent Oliver Wild, président de l’Amrae et Emmanuel Millard, président de la DFCG.

A propos de la DFCG

La DFCG est L’Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion. Créée en 1964, elle constitue l’organisation professionnelle de référence des professionnels des directions financières et du contrôle de gestion de plus de 1800 entreprises du privé et du public. La DFCG fédère, dans 15 régions dont les DOM-TOM, 3000 dirigeants financiers et du contrôle de gestion d’entreprises de toute taille, de tout secteur, représentatives du tissu économique français aussi bien sur leur territoire qu’autour de thématiques partagées pour :

1. Echanger dans la convivialité, le partage et la solidarité entre pairs ;

2. S’informer et se perfectionner par les retours d’expérience et l’expertise de chacun ;

3. Être reconnu, professionnellement et individuellement ;

4. Accompagner la transformation de la fonction finance dans toutes ses dimensions, y compris la mixité, la diversité et la RSE.

Contact presse : Charles Bonati | Délégué aux études, aux publications et à la communication - charlesbonati@dfcg.asso.fr 01 40 20 94 50