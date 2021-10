Partenariat entre Eva Group et HarfangLab

octobre 2021 par Marc Jacob

Seulement 47 % des attaques sont détectées par les antivirus classiques selon le rapport du CESIN « Baromètre de la cybersécurité des entreprises ». Pour détecter l’autre moitié, il y a les solutions d’EDR : Endpoint Detection and Response. En réponse à la prolifération de ces menaces profondément changeantes, EVA Group, cabinet de conseil en cybersécurité et performance du SI, et HarfangLab, éditeur de logiciel EDR, annoncent leur alliance stratégique pour proposer une offre clé en main pour la détection et la remédiation des malware.

L’EDR est la solution technologique centrale pour lutter contre les attaques avancées telles que les ransomware, vers, virus, spyware, cryptominers, et les menaces persistantes avancées (connexions malveillantes, exécution de code…) sur les terminaux contre lesquelles l’efficacité des antivirus n’est pas suffisante. Adapté à différentes tailles et types d’organisations ayant des niveaux de maturité différents, l’EDR permet de défendre l’ensemble des terminaux : postes de travail et serveurs.

Pour aider nos clients à adresser leurs enjeux de gestion des risques et conformité, EVA Group a choisi HarfangLab. « Nos convictions technologiques nous ont naturellement poussés à choisir la seule solution EDR souveraine certifiée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). L’EDR à haute technicité d’HarfangLab allie expertise en cyberdéfense et IA. Il bloque même les attaques non connues. » affirme Nicolas Grehier, CTO EVA Group.

Au-delà des impacts business financiers et réputationnels en cas d’arrêt de la production du fait d’une attaque paralysant le SI, l’ANSSI recommande de s’équiper contre les ransomware pour pouvoir être couvert par les contrats d’assurance. La solution proposée par EVA Group et HarfangLab est référencée et éligible à une subvention dans le cadre du plan France Relance.

De l’intégration aux services managés

EVA Group propose un accompagnement vers le cloud de bout en bout, de la définition de la stratégie à l’exécution, pour assurer la protection contre les menaces, la sensibilisation des utilisateurs, la protection des informations, la connectivité et la protection des accès.

L’offre Cloud Cyber Intégration d’EVA Group x HarfangLab permet la gestion en mode SOC ou services managés administrés par nos experts on prem pour :

L’identification des menaces

L’investigation en profondeur des incidents de sécurité

La remédiation