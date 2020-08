Paris Cyber Week : le forum européen de la transformation numérique Les 30 septembre et 1er octobre 2020, Hôtel des Arts-et-Métiers (Paris 16e)

août 2020 par Marc Jacob

La deuxième édition de Paris Cyber Week, le rendez-vous annuel de l’écosystème européen de la cyber et plus largement de la transformation numérique sécurisée, se tiendra le 30 septembre et 1er octobre prochains, à l’Hôtel des arts et métiers, à Paris. L’événement rassemblera les acteurs du numérique autour des filières industrielles, créant ainsi une communauté d’experts capable de proposer une vision prospective et d’aider les décideurs publics comme privés à anticiper la dimension stratégique de la transformation numérique. Avec 400 décideurs, de 14 nationalités et 60 intervenants spécialisés, Paris Cyber Week est un maillon essentiel et unique dans le cyber paysage européen.

Au lendemain de la crise sanitaire, ce rendez-vous a pour principal objectif de créer une communauté de la confiance et de développer un dialogue transnational. À cette occasion, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, partenaire historique de cet événement, revient sur le rôle majeur qu’elle joue, au service de l’innovation numérique du pays et à l’émergence de projets innovants. Son pôle d’excellence scientifique et technologique de renommée mondiale et la présence de leaders dans le domaine de la cyber sécurité permettent à SQY de s’illustrer dans ce domaine. Des filières structurantes comme l’aéronautique, la défense, la mobilité, la santé et la Smart City offrent aujourd’hui de nombreuses opportunités d’emplois. SQY se mobilise fortement pour développer des terrains d’expérimentation pour accompagner ces innovations, notamment dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024. La dynamique de collaboration engagée entres grands comptes, PME et start-ups donne l’opportunité de travailler avec les grands laboratoires de recherche (CEA, INRIA, IRT SystemX…) de Paris-Saclay ainsi qu’avec les nombreux centres de R&D privés présents à SQY.

SQY, terre d’expérimentations

Le projet PACLIDO (Protocoles et Algorithmes Cryptographiques Légers pour l’Internet Des Objets), labellisé par les pôles de compétitivité Systematic, SCS, Minalogic et Elopsys est un bel exemple d’expérimentation sur ce territoire. Il vise à sécuriser l’Internet des Objets par l’intégration, dans des objets connectés, d’algorithmes et de protocoles cryptographiques légers qui garantissent la confidentialité, l’intégrité, la performance et l’authentification des données échangées. Ces innovations sont très attendues par les acteurs du domaine de l’Internet des Objets.

Le cas d’usage principal du projet PACLIDO est orienté vers la Smart City et plus spécifiquement, vers celui adressant la cyber sécurité de l’éclairagepublic. Inscrit dans le cadre du Fonds Unique Interministériel, ce projet de recherche collaboratif regroupe huit partenaires : Airbus Cybersécurity, les PME Rtone, Sophia Conseil, Trusted Objects et des laboratoires de recherche : LORIA-CNRS, Université Limoges, CEA.

SQY : une agglomération tournée vers les autres territoires et vers l’Europe

Nouveau membre du Pôle d’excellence cyber (PEC), créé en 2014 par le Ministère de la défense et la région Bretagne, SQY échange régulièrement avec différents acteurs régionaux. L’objectif est de concourir collectivement au développement de la filière cyber française et de promouvoir son attractivité économique à l’international.

Par ailleurs, SQY co-organise « Horizon Cyber », vendredi 2 octobre 2020 avec l’ECSO, l’ACN, Systematic et le soutien de la région Île-de-France. Cette journée, planifiée dans la continuité de Paris Cyber Week permet de rassembler l’écosystème de la Cyber & Security et de contribuer au financement de start-ups cyber européennes, via des rendez-vous qualifiés avec des investisseurs, dans le cadre du « Cyber Investor Day ».