Panne AWS : L’enjeu de l’hybridation et plateformes hébergées haute disponibilité

décembre 2021 par Thomas LANAUTE, directeur des ventes en Europe Continentale, BSO Network

La panne d’AWS survenue hier a lourdement impacté la continuité de ses services et les API relatives à leurs clients américains. Certains d’entre eux fournissent d’ailleurs des services à l’international, dont PayPal ou encore Disney+, selon le média Guizmodo. Cet événement souligne que la problématique de la disponibilité et du maintien en condition opérationnelle des services cloud est plus que jamais au cœur de l’actualité.

Thomas LANAUTE, directeur des ventes en Europe Continentale, BSO Network explique :

AWS a fait le choix de mettre en place une mesure précise pour assurer la continuité du service : le reroutage des services vers d’autres datacenters. Cette mesure est certes efficace mais n’assure pas un maintien en condition opérationnelle complet. En cas de reroutage vers d’autres datacenters, les utilisateurs finaux ne se verront pas privés de leur service mais pourront constater une latence plus importante pour accéder à leurs contenus ou à leurs applications. Pour assurer la continuité d’activité des infrastructures hébergées, l’hybridation est une solution de plus en plus privilégiée. En hébergeant par exemple des données plus sensibles et plus critiques dans des infrastructures cloud privées et d’autres dans des cloud publics.

Par ailleurs, l’enjeu réside de plus en plus dans le fait de pouvoir proposer des plateformes hébergées haute disponibilité et multisites dont la disponibilité tend vers 99,999%.