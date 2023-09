Panasas annonce la nomination de Ken Claffey au poste de président directeur général

septembre 2023 par Marc Jacob

Panasas® annonce la nomination de Ken Claffey au poste de président directeur général. Ken Claffey bénéficie d’une expérience et d’une expertise dans les solutions HPC (high-performance computing), le cloud et les technologies de stockage de données. Il rejoint l’entreprise à un moment stratégique pour saisir de nouvelles opportunités de marché. Ken Claffey remplace Tom Shea qui demeurera au sein de l’équipe de direction en tant que responsable des opérations.

Ken Claffey apporte son expérience de visionnaire du secteur du stockage. Avec ce changement de direction, WhiteOak Capital a également apporté un financement supplémentaire important qui permettra à Ken Claffey et à l’équipe Panasas de réaliser une croissance commerciale significative.

Avant de rejoindre Panasas, Ken Claffey a occupé les postes de vice-président senior et directeur général du groupe Enterprise Business chez Seagate Technology. Dans l’exercice de ses fonctions, il a fait preuve d’une approche focus client systématique tout en soutenant la croissance du chiffre d’affaires et l’efficacité opérationnelle. L’axe stratégique mis en place par Ken Claffey repose sur la dynamisation des équipes à l’international, l’investissement soutenu dans l’innovation produits et l’excellence opérationnelle, ce qui permettra de consolider la position de leader de Panasas dans le paysage du stockage HPC et IA.

La convergence de l’IA et du HPC entraîne des changements significatifs, notamment au niveau du rôle et des capacités des systèmes de fichiers parallèles. Comme l’explique Mark Nossokoff, directeur recherche chez Hyperion Research, « les exigences des charges de travail modernes en IA et HPC, y compris dans le cadre de données massives, du haut débit, de l’évolutivité et de l’accès simultané, poussent les systèmes de fichiers parallèles traditionnels à leurs limites. Les systèmes de fichiers jouent un rôle central au sein de l’architecture globale de stockage HPC pour répondre à ces exigences afin d’accélérer de manière fiable et sécurisée le délai d’obtention des résultats de recherche scientifique critique et des travaux d’ingénierie avancés effectués sur les systèmes ».

Le mandat de M. Claffey en tant que président marque un nouveau chapitre pour Panasas. Son approche stratégique reposant sur la stimulation de progrès afin d’apporter une valeur client tangible est en passe de définir la trajectoire de croissance de la société dans les années à venir.