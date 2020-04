Palo Alto Networks signe un partenariat stratégique avec Telekom Security, l’entité cybersécurité de Deutsche Telekom

avril 2020 par Marc Jacob

Palo Alto Networks a signé un partenariat stratégique avec Telekom Security, la branche infogérance spécialisée dans la cybersécurité de Deutsche Telekom, afin d’aider leurs clients professionnels à maintenir leur sécurité informatique tout au long de leur transformation numérique et migration vers le Cloud. Ensemble, les deux entreprises vont développer et offrir à leurs clients ce qu’il se fait de mieux en matière de sécurité réseau et d’infogérance de la cybersécurité pour le cloud, ainsi que des services plus ponctuels.

Cette offre sera conçue et assurée par les deux sociétés et s’appuiera sur les solutions déjà existantes de Palo Alto Networks. Elle comprend :

• Des pare-feux virtuels de nouvelle génération pour cloud public et privé avec Strata : La VM-Series, une version virtualisée du Next-Generation Firewall de Palo Alto Networks, sera proposé au déploiement sur des clouds publics comme privés, y compris sur ceux de Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Oracle Cloud, Alibaba Cloud et VMware NSX. La VM-Series a été également améliorée en la dotant d’une automatisation IaC (Infrastructure as Code) de son déploiement et de sa configuration, ce qui en simplifie l’utilisation pour les clients.

• Une sécurité complète dans le cloud avec Prisma™ Cloud : Ce nouveau service utilisera Prisma Cloud, la seule CNSP (Cloud Native Security Platform – plate-forme de sécurité nativement dans le cloud) qui fournit ce qu’il se fait de mieux dans les domaines clés suivants : visibilité, gouvernance et conformité ; sécurisation des calculs ; protection du réseau ; identification et authentification (des accès). Prisma Cloud permet aux entreprises de prendre en compte la sécurité dès le départ et tout au long du cycle de vie en fournissant des outils de prévention, de détection et de réponse à incident, du développement à la mise en production.

• Une sécurité des accès à distance et mobile avec Prisma™ Access : Les clients profiteront du service réseau SASE (Secure Access Service Edge) et de la sécurité de Prisma Access pour sécuriser les accès à distance et les accès en mobilité à leurs systèmes d’information partout dans le monde. Cela reposera sur l’architecture évolutive et basée dans le cloud de Palo Alto Networks, fusionnant ainsi une sécurité de qualité professionnelle avec un réseau évolutif au niveau mondial.

• Détection et réponse aux menaces avec Cortex™ : Ce service utilisera la suite opérationnelle de sécurité Cortex de Palo Alto Networks pour opérer le SOC (Security Operation Center) de Telekom Security dédié à l’ensemble de ces offres, ce qui permettra une détection rapide des menaces et une réponse à la place des clients grâce à l’orchestration, l’automatisation et le Machine Learning. Cortex XDR fournira aux clients une plateforme de détection et réponse avancée qui intègre dès le départ le réseau, les postes clients et les données dans le cloud pour détecter et évincer les attaques les plus sophistiquées. En complément, Cortex XSOAR (extended security orchestration, automation and response) simplifiera grandement la partie réponse et gestion des incidents pour aider les entreprises à se doter de SOC plus efficace.