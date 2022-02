Palo Alto Networks rejoint le Cyber Campus

février 2022 par Marc Jacob

Fédérant toutes les compétences et tous les acteurs de l’écosystème cyber, Palo Alto Networks souhaite apporter sa pierre à l’édifice du Cyber Campus et participer activement aux activités de formation, de sécurisation de l’espace numérique et à la prévention des attaques informatiques.

Étienne Bonhomme, VP France de Palo Alto Networks : "La cybersécurité nécessite de renforcer notre coopération et d’augmenter nos capacités d’action, afin qu’ensemble, nous puissions faire face à la croissance des menaces présentes dans notre mode de vie numérique.

Palo Alto Networks est fier de s’associer à l’initiative Campus Cyber et rejoint ce lieu totem pour protéger la société française. S’appuyant sur son historique de coopération déjà établie à travers le monde pour lutter contre les cybermenaces, Palo Alto Networks fera bénéficier l’écosystème du Campus Cyber de ses capacités de formation, d’innovation et d’analyse des cybermenaces avec le concours de l’Unit 42. L’Unit 42 est la structure de conseil et de recherche sur les menaces de renommée mondiale de Palo Alto Network avec une équipe dédiée de consultants/chercheurs en sécurité prête à intervenir.

Palo Alto Networks contribuera également à des groupes de travail liés à l’innovation en matière de cybersécurité. L’utilisation de l’intelligence collective et le renforcement des compétences en cybersécurité sont essentiels pour garantir la réussite de la transformation numérique de la société française.

Notre vision est celle d’un monde où chaque jour est plus sûr et plus sécurisé que le précédent. Ainsi, Palo Alto Networks est fier et enthousiaste de contribuer à cet effort collectif de cybersécurité en France."